NON SI SGARRA ALLA “CASA BLANCA” - DAI CHILI DI TROPPO AI RITARDI FINO ALL'USO DEL CELLULARE: TUTTE LE MULTE DEL REAL MADRID – IL CANALE TELEVISIVO SPAGNOLO “DEPORTES CUATRO” HA SVELATO IL TARIFFARIO DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI INDISCIPLINATI…

Da www.liberoquotidiano.it

perez zidane e moglie

Il Real Madrid, come tutte le società, ha un proprio codice etico interno per regolamentare il comportamento dei propri tesserati, ma in cosa consiste questo regolamento e a quanto ammontano le multe?

Il canale televisivo spagnolo Cuatro ha voluto rivelare tutti i numeri e infrazioni che compongono il codice etico di casa merengue: innanzitutto, la puntualità è sacra, oltre che legge, persino per i Galacticos. Chi arriva in ritardo agli allenamenti, dovrà pagare un corrispettivo che va dai 250 ai 1000 euro, mentre l'assenza non giustificata costa 3000 euro.

L'uso del telefonino è molto ristretto. È proibito usarlo sul lettino dal fisioterapista (250 euro di multa), durante le riunioni tecniche, nei viaggi in pullman con la squadra e nello spogliatoio (in base alla gravità, il tesserato dovrà pagare alla società una cifra che va dai 500 ai 1000 euro); anche il peso è regolamentato. Lo sgarro al cospetto della bilancia può costare 250 euro e la cifra può aumentare in caso di recidività;

real madrid

Viaggi, visite e apparizioni pubblicitarie vanno concordati con la società, così come le trattative di mercato con altri club e le uscite fuori porta. Si va dai 250 ai 1000 euro di multa; nelle apparizioni televisive, pubblicitarie e ufficiali vige il dress code; vietate le visite nelle camere d’albergo in ritiro; i giocatori sono obbligati a presentarsi negli spogliatoi prima delle partite casalinghe anche se non si è convocati e devono presenziare in tribuna almeno fino al 80'.

Sì, almeno i non-convocati non sono obbligati a rimanere allo stadio per tutta la partita e possono andarsene 10' prima per evitare il traffico. Un minimo di elasticità da questo punto di vista è concessa.

ZIDANE PEREZ

perez zidane e moglie perez zidane e moglie