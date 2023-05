NON SOLO GLI INSULTI ALLO STADIO "MESTALLA" DI VALENCIA, IL CALCIATORE DEL REAL MADRID VINICIUS JUNIOR HA PUBBLICATO UN VIDEO SU TWITTER CHE MOSTRA LE OFFESE, ABUSI E URLA DI OGNI GENERE NEI SUOI CONFRONTI - IL SUO CASO HA MESSO A NUDO L'OMERTA' DEL CALCIO SPAGNOLO NEL CONTRASTARE IL PROBLEMA: DAL 2018 A OGGI LA LIGA HA SEGNALATO SOLO NOVE EPISODI DI XENOFOBIA NEI CONFRONTI DEI GIOCATORI, QUANDO IN REALTÀ, A GIUDICARE DAI FILMATI, CE NE SAREBBERO MOLTI DI PIÙ… - VIDEO

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per “la Repubblica”

vinicius junior. 5

[…] Vinícius, 22 anni, il fantastico attaccante brasiliano del Real Madrid, ha postato su Instagram un terribile video con tutti gli episodi di discriminazione di cui è stato vittima […]. Allo stadio Mestalla di Valencia, […]è diventato il bersaglio dei razzisti fin dall’arrivo sul pullman del Real Madrid ai cancelli dell’impianto. A Valencia era stato espulso lui, nonostante tutto, per una reazione nervosa contro un avversario che lo aveva preso per il collo da dietro: espulsione cancellata, l’arbitro al Var che aveva inviato le immagini, ritenute parziali, rimosso[…]

insulti razzisti contro vinicius junior 9

Nel frattempo la questione è diventata un caso diplomatico su scala internazionale. A Ginevra ha parlato l’Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk: «Invito chi organizza eventi sportivi a mettere in atto strategie per contrastare il razzismo. Occorre fare molto di più». Il Brasile[…] ha […]pento la luce del Redentore del Corcovado, a Rio.

Il presidente Lula, che lo ha chiamato dopo i fatti, si è fatto carico della questione e la affronterà personalmente col primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Un sostegno che Vinicius non ha ricevuto nella stessa misura in Spagna. Anzi. Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, la società che organizza il campionato, ha accusato il giocatore di aver disertato gli appuntamenti sul razzismo organizzati dalla Liga aggiungendo un inquietante “non lasciatevi manipolare”.

insulti razzisti contro vinicius junior 8

Poi si è dovuto scusare, dando la colpa alla fretta e all’emotività del momento, ma il suo atteggiamento riflette quello di molte istituzioni sportive, […] Ma perché lui, come altri, appare più interessato a tutelare il valore commerciale del torneo che a tentare di fare pulizia dai tanti razzisti che regolarmente fanno mostra di sé negli stadi con ululati bestiali contro i giocatori neri.

Un fenomeno che non ha confini: prima di Valencia era successo a Madrid, dove i tifosi dell’Atletico avevano impiccato un manichino con la maglia di Vinicius e dove in vari casi si sono avvertiti insulti come “macaco” verso i giocatori avversari, come Araujo del Barcellona. Da anni il Real segnala casi di xenofobia ai danni del giocatore, la Liga ne ha contati almeno nove dal 2018 a oggi e mai era successo nulla: è servito che lui affrontasse in campo i razzisti per far aprire a una Procura spagnola un’indagine che ha portato finora a sette arresti, tra Valencia e Madrid.

insulti razzisti contro vinicius junior 7

È stata chiusa anche la tribuna Mario Kempes dello stadio valenciano per cinque turni: in almeno altre sette circostanze non era accaduto, prova tangibile di quanto i vertici del calcio abbiano preferito far finta di nulla, invece di dare un segnale netto contro i razzisti. […]

