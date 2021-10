31 ott 2021 13:16

NON STATE ALLEGRI – IL TECNICO DELLA JUVENTUS PORTA LA SQUADRA IN RITIRO DOPO LA SCONFITTA CON IL VERONA: I BIANCONERI SI RITROVERANNO DOMANI PER PREPARARE LA PARTITA DI CHAMPIONS IN PROGRAMMA MARTEDÌ CONTRO LO ZENIT, E RIMARRANNO IN RITIRO FINO A SABATO…