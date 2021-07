30 lug 2021 08:29

IL NOSTRO CICLISMO HA LE RUOTE SGONFIE - IL CT DELL’ITALBICI DAVIDE CASSANI LASCIA TOKYO: "VI DIRÒ PERCHÉ". SILURAMENTO IN VISTA O DIMISSIONI? IL PRESIDENTE DELLA FEDERCICLISMO DAGNONI PROVA A METTERCI UNA PEZZA: "TUTTO PREVISTO". MA È SCONTATO CHE NON SARÀ PIÙ CASSANI IL C.T. AZZURRO DAL 2022 (IN POLE PER SOSTITUIRLO GIANNI BUGNO) – AI GIOCHI SOLO UN BRONZO DI ELISA LONGO BORGHINI - L’ITALIA DEL CICLISMO NON VINCE UN MONDIALE DA 13 ANNI E NELLE CLASSICHE È SEMPRE DIETRO, COME NEI GRANDI GIRI. DIETRO NIBALI, IL VUOTO. SOLO COLPA DI CASSANI?