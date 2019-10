NOTTE DA INCUBO PER MARCHISIO E LA MOGLIE: RAPINATI IN CASA DA 4 BANDITI ARMATI – I DUE SONO STATI COSTRETTI A CONSEGNARE DENARO E GIOIELLI SOTTO LA MINACCIA DELLE PISTOLE - L'IDENTITÀ DEGLI AUTORI DEL COLPO PER ADESSO NON È NOTA – I BALORDI SI TROVAVANO GIÀ LÌ ATTENDENDO CHE L’EX CALCIATORE VARCASSE LA SOGLIA PER FAR SCATTARE IL BLITZ…

Maurizio De Santis per calcio.fanpage.it

Erano in quattro, avevano il volto travisato da un passamontagna, in pugno pistole e cacciaviti. I rapinatori hanno fatto irruzione in casa di Claudio Marchisio puntando le armi contro di lui e la moglie Roberta. I malviventi sono entrati in azione alle 21.30 di martedì sera e, a giudicare dalla dinamica dell'accaduto, si trovavano già lì attendendo il momento buono per agire e sorprendere l'ex calciatore.

Hanno sorpreso i coniugi mentre erano nell'appartamento situato nella zona residenziale di Vinovo (il villaggio ‘Cavalieri', non molto distante dal centro sportivo della società, a Torino) e li hanno costretti a rientrare perché spalancassero loro le porte dell'abitazione e indicassero loro dove fare razzia e cosa prendere per il bottino la cui entità non è stata ancora quantificata dalle forze dell'ordine, alle prese con accertamenti di rito e le prime indagini.

Marchisio e la moglie minacciati con la pistola dai rapinatori

Il resto è stato un gioco da ragazzi: l'ex calciatore e la consorte non hanno opposto resistenza e sono rimasti inermi, sotto costante minaccia, mentre i ladri rastrellavano oggetti preziosi e altri valori dalla cassaforte oltre a farsi consegnare denaro contante. È avvenuto tutto nel giro di pochi minuti, conferma di un piano studiato da tempo e calibrato sulle abitudini dell'ex giocatore della Juventus di cui – con ogni probabilità – seguivano i movimenti da tempo.

Le indagini dei Carabinieri

Come ha fatto la banda ad agire in maniera indisturbata? È la prima domanda che i militari dell'Arma intervenuti sul posto si sono posti considerando la zona e le misure di sicurezza. La villa a due piani della famiglia Marchisio si trova nel cuore dell'area residenziale esclusiva, protetta da un recinto, controllata con un sistema di video-sorveglianza dettagliato che assicura la massima copertura. È una zona alla quale si può avere accesso solo attraverso codici numerici. Ed è lì che il ‘principino' – il soprannome dato dai tifosi all'ex centrocampista – è anche proprietario di un ristorante di lusso.

Chi sono gli autori del colpo

L'identità degli autori del colpo per adesso non è nota. Si sospetta che siano italiani e soprattutto che – dopo aver effettuato la rapina – siano riusciti a dileguarsi in fretta e in maniera agevole grazie a una vettura parcheggiata all'esterno del complesso residenziale. Il classico ‘palo' che era lì ad attendere i compagni per fuggire e far perdere le proprie tracce prima che la coppia avesse tempo di avvertire le forze dell'ordine.

