20 ott 2021 21:11

LA NOTTE INFERNALE DELL’ATALANTA PRIMA DELLA GARA IN CASA DEL MANCHESTER UNITED: “SUONI DI SIRENE SOTTO L’HOTEL DOVE DORMIVA LA SQUADRA” - LA DENUNCIA DELLA MOGLIE DI RUSLAN MALINOVSKYI SUI SOCIAL: "IN HOTEL LA SIRENA È STATA ACCESA A PIENA POTENZA 5 VOLTE. È SUCCESSO PROPRIO QUANDO SONO ARRIVATI I GIOCATORI. PENSATE CHE QUESTO SIA UN INCIDENTE? IO NO". E POI LA CHIOSA AL VELENO: “MAGARI LA STESSA COSA ACCADRÀ ALL’IMPROVVISO IN UN HOTEL ITALIANO"...