NOTTE DI LACRIME PER DE ROSSI - UN OLIMPICO DA BRIVIDI PER L’ULTIMA DEL CAPITANO IN GIALLOROSSO CHE A FINE PARTITA ABBRACCIA TOTTI, COMMOSSO COME BRUNO CONTI – L’INCHINO CON BACIO PER TERRA DAVANTI ALLA CURVA SUD - IN LACRIME ANCHE RANIERI (“EMOZIONI BELLISSIME. ANDIAMO AVANTI”) - PIRLO: "LUI ALLENATORE? MI FARA' DA SECONDO" - VIDEO

La Curva Sud e quel bacio indimenticabile ?#DDR16 pic.twitter.com/ApybNJklmV — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 maggio 2019 18 temporadas con la Roma, más de 600 partidos, segundo futbolista con más juegos en la historia del club ? Así fue la emotiva despedida de Daniele de Rossi de la Roma, una leyenda de La Loba ? Y sí, Francesco Totti no podía faltar ??pic.twitter.com/8vkEHelFDP — SoyReferee (@SoyReferee) 26 maggio 2019

Sono le 19.01 quando Daniele De Rossi, per l’ultima volta, entra allo stadio Olimpico da calciatore della Roma. Lo fa da capitano, nel pullman con i compagni, scortato dalla Smart di Francesco Totti (che a fine partita gli consegnerà il riconoscimento a nome della società).

L’Olimpico è sotto una nube grigia, la pioggia scende abbondante, ma quando Daniele entra in campo per il riscaldamento - ore 19.56 - gli spalti sono già pieni e arrivano la prima ovazione e i primi cori. Ce ne saranno tanti altri nel corso della serata, così come altri saranno i cori contro la società e il presidente Pallotta. La Sud lo accoglie con uno striscione: “Nei giorni belli e in quelli tristi sei stato la bandiera dei veri romanisti”, De Rossi, lo legge, applaude e come lui tutti i compagni in campo. Poi abbraccia l’ex compagno Gervinho, batte le mani ancora una volta ai suoi tifosi e inizia a riscaldarsi. Roma-Parma, per lui, inizia così.

Prosegue alle 20.22 con la lettura delle formazioni e un’altra ovazione, stavolta davanti agli occhi del papà Alberto, della mamma Manuela e della sorella Ludovica (abbracciati a lungo da Marco Materazzi, campione del mondo come Daniele e come Buffon, anche lui allo stadio). Mentre sugli spalti viene proiettata l’immagine di Daniele che si prepara negli spogliatoi, con Perotti e Pastore accanto, un’altra ovazione è riservata a Claudio Ranieri, anche lui ai saluti. E’ il nipote dell’allenatore, Orlando, insieme ai figli di Daniele, Gaia, Olivia e Noah, ad accompagnare in campo il numero 16, insieme ai compagni, anche loro con figli.

Quando entrano le squadre la curva Sud si colora di giallorosso, con migliaia di bandierine con su scritto DDR e la scritta: “Ci hai rappresentato in campo per 18 anni, da oggi la tua curva rappresenterà te per sempre. Siamo tutti DDR”. E poi, ancora, in altri settori: “Il mio in campo”, “Ultras dentro e fuori dal campo” e “Lode a te, ultimo imperatore”. La pioggia aumenta, a nascondere le lacrime di tanti tifosi, così come aumentano anche i cori contro la società per la scelta di non rinnovare il contratto a De Rossi (abbracciato anche dall’arbitro prima dell’ingresso in campo), compreso uno contro Franco Baldini, consulente del presidente.

LA PARTITA

Quando segna Pellegrini tutta la squadra lo abbraccia poi, in un recupero vicino l’area della Roma, Daniele sembra avvertire un dolore dietro la gamba, ma poi continua. Passano alcuni minuti, De Rossi resta in campo fino alle 22.16. Un caso, o forse no. Sta di fatto che quando esce per lasciare il posto a Ünder l’Olimpico si alza in piedi. Applausi tanti. Infiniti. Come infinito sarà l’amore per lui dei tifosi della Roma.

TOTTI

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

"Ci siamo divertiti tanto insieme". Non bastano le parole, ma lo sguardo con cui Francesco Totti le pronuncia. Gli occhi sono velati d’emozione, perché quella di oggi sarà una giornata speciale anche per lui. Due anni dopo il suo addio al calcio, infatti, saluterà il suo "fratello di campo", Daniele De Rossi. Quello con cui, appunto, si è tanto divertito. L’occasione, per ricordare il suo erede, Totti la trova nello speciale di Roma Tv andato in onda ieri sera, con immagini inedite di De Rossi bambino e dichiarazioni anche di Aquilani, Candela, Tonetto, Florenzi, Dzeko e Pellegrini.

"Daniele - spiega Totti - è stato sfortunato perché io ho giocato fino a 40 anni. E’ stato capitano due anni, ma per me lo è stato sempre anche quando c’ero io. Essendo le persone più rappresentative e importanti per questa società ci siamo coesi, cercando di portare più lontano possibile questa squadra. Per noi la maglia della Roma è una seconda pelle, quando ci siamo abbracciati il giorno della mia ultima partita è stato un abbraccio pieno d’amore".

I COMPAGNI

Lo stesso che De Rossi riceverà oggi, quando farà il giro di campo scortato dai compagni. "Per noi Daniele è un fratello", dicono Kolarov e Dzeko in coro. Per Florenzi, che ne erediterà la fascia, "De Rossi ha rispecchiato in pieno ciò che da tifoso avevo visto e l’ha trasmesso a tutti. È un campione per quello che sa trasmettere in campo e fuori". Anche, se non soprattutto, per questo mancherà a tutti i romanisti.

IN MUSICA

Famosi e non. Ieri sera lo hanno salutato da Perugia Antonello Venditti, che durante il suo concerto ha esposto una sua foto, e da Roma Ultimo. Arrivato alla quarta data sold out al PalaLottomatica, ha cantato con la sua maglietta sul pianoforte, ha chiesto a tutti "romanisti e laziali, un applauso all’uomo De Rossi" e poi gli ha dedicato una canzone. Con queste parole: "Poi ritorna, perché non posso stare senza".

