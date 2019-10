1 ott 2019 23:29

LA NOTTE MAGICA DEL PIPITA – HIGUAIN A TRATTI SUBLIME CONTRO IL BAYER: SEGNA UN GOL DA CENTRAVANTI PERFETTO E TRASCINA LA JUVE IN TESTA AL GIRONE - "NON MI FERMO QUI, ORA TESTA ALL'INTER" – SARRI VEDE UN DE LIGT "IN CRESCITA" - "IL TRIDENTE CR7-HIGUAIN-DYBALA? NON E' ANCORA IL MOMENTO" – PRIMO GOL CON IL PSG PER ICARDI, TONFO DEL TOTTENHAM CHE NE PRENDE SETTE IN CASA DAL BAYERN...