NOTTE PRIMA DELL’ESAME – AL FORO ITALICO ARRIVABENE E MAROTTA AL PARTY DI "SKY SPORT" PARLANO DELLA FINALE DI COPPA ITALIA E DI MERCATO - L’AD BIANCONERO: “VLAHOVIC E’ COME IBRA, CHE IL PRIMO ANNO VENIVA CRITICATO, L'ANNO DOPO POI ESPLOSE - MERCATO? NIENTE COLPI DI TEATRO" – MAROTTA: “PERISIC? VOGLIAMO TENERLO. DYBALA A ZERO? "NOI IN ATTACCO NON ABBIAMO GRANDI PROBLEMI. DETTO QUESTO, APPREZZO LE SUE QUALITÀ" – ECCO CHI C’ERA ALLA SERATA DI SKY: FOTO+VIDEO

VIDEO- ARRIVABENE

https://sport.sky.it/calciomercato/2022/05/10/arrivabene-juventus-intervista

VIDEO-MAROTTA

https://sport.sky.it/calciomercato/2022/05/10/marotta-inter-perisic-calciomercato-intervista

Foto di Simona Panzini

Da sport.sky.it

arrivabene e meda

Presente al Foro Italico per l'evento organizzato da Sky Sport, l'Amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha risposto alle domande di Gianluca Di Marzio a Angelo Mangiante sulla squadra, la finale di Coppa Italia, il calciomercato estivo e su alcuni giocatori. A partire da Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo acquistato a gennaio dal club bianconero che sta vivendo un periodo di flessione rispetto all'inizio. Ma per Arrivabene, uno come lui, è indiscutibile: "Vlahovic non si discute".

arrivabene 1

Poi fa un paragone importante: "Ricordo ai tifosi juventini un signore, che si chiama Zlatan Ibrahimovic. Al suo primo anno in bianconero, c'erano dei miei amici tifosi juventini da una vita che lo criticavano a più non posso. L'anno dopo poi è esploso. Si tratta solo di dar fiducia al giocatore e di lasciarlo crescere in pace. Ha bisogno di tempo: diamoglielo, poi farà vedere quello che vale".

Ma nel calciomercato estivo che inizierà tra poche settimane, i tifosi della Juventus non dovranno aspettarsi altri colpi alla Vlahovic: "Sarà un mercato strano. Con l'arrivo dei Mondiali non credo sarà agitato: probabilmente sarà più importante il mercato di gennaio. In ogni caso non faremo colpi di teatro. La volontà è quella di fare investimenti in maniera sostenibile, rinforzando la squadra".

federica masolin

E dopo il mercato in entrata, spazio a qualche parola per Chiellini, molto vicino alla partenza anche se ancora non ha comunicato quale decisione abbia preso per il suo futuro: "Chiellini merita grande rispetto", ha detto Arrivabene. "Sicuramente starà pensando al suo futuro: nel momento in cui prenderà una decisione, saremo pronti a salutarlo con onore, in un caso, e nell'altro a tenercelo stretto".

ivan zazzaroni

Infine, Arrivabene ha anche parlato della finale di Coppa Italia contro l'Inter che si giocherà mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma: "Domani è una partita dove bisogna far bene, ma non sposterà la bilancia né da una parte né dall'altra. Abbiamo raggiunto l'obiettivo stagionale che ci eravamo prefissati. Va bene così, ma ora bisogna continuare in maniera determinata per continuare a salire sempre di più".

MAROTTA

Da sport.sky.it

beppe marotta

Presente al Foro Italico per l'evento organizzato da Sky Sport, l'Amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è stato intervistato da Gianluca Di Marzio e da Angelo Mangiante su molte questioni legate al club nerazzurro.

A cominciare dal mercato e dal rinnovo di Perisic: "Non siamo ancora al match point", ha detto usando termini tennistici, visto il contesto (al Foto Italico si stanno giocando gli Internazionali BNL d'Italia). "Se lui vorrà restare con noi, noi abbiamo il desiderio di accontentarlo, senza però elargire somme esagerate.

claudio lotito 5

Comunque sono molto fiducioso perché questo matrimonio si possa ancora rinnovare". Queste invece le sue parole sul calciomercato estivo che inizierà tra poche settimane. Cosa si dovranno aspettare i tifosi dell'Inter? "Abbiamo un allenatore giovane e bravissimo, che quest'anno ha fatto una nuova esperienza.

antonella d errico e edoardo leo

Poi abbiamo un gruppo, uno zoccolo duro di calciatori che rappresentano qualcosa di positivo. Accanto a questo dovremo cogliere le opportunità per puntellare la rosa. Siamo in un momento, soprattutto in Italia, dove non è immaginabile che una società faccia investimenti pesanti. Dobbiamo fare investimenti parsimoniosi e mirati per trovare i giocatori funzionali per la squadra che è comunque già allineata".

Agente Dybala ribadisce: "Non ha nessun accordo"

max gazze2

Ma quando si parla con Marotta di calciomercato dell'Inter, in questo periodo non si può non chiedergli un parere sulla situazione di Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus tra poche settimane, e spesso accostato al club nerazzurro in vista di un possibile trasferimento a costo zero: "Dybala è un ottimo calciatore.

lavinia biagiotti

Tutti sanno che è un giocatore svincolato e quindi credo che sia appetibile da tanti club. Noi in questo momento abbiamo un reparto offensivo di grande qualità e non abbiamo grandi problemi da quel punto di vista. Detto questo, apprezzo le qualità di Dybala".

domenico procacci 5 fabio caressa cristina chiuso lorenzo musetti claudio lotito arrivabene max gazze 3 biagiotti lavinia carnevali federico ferri e guido meda andrea duilio e sarah varetto edoardo leo rodolfo corsato marzio perrelli 1 arrivabene 2 federico ferri e guido meda 2 carlo mornati arrivabene di marzio domenico procacci2 andrea duilio fausto brizzi giorgia cenni e alessandro bonan matteo marani max gazze 1