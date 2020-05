LE NOTTI BRAVE DEL “COBRA” - IN DIRETTA SU INSTAGRAM, TINO ASPRILLA SVELA A FABIO CANNAVARO, CHE ERA SUO COMPAGNO AL PARMA, QUANTO PUÒ ESSERE SEXY IL CALCIO: "UNA VOLTA, ERAVAMO IN RITIRO, UN COMPAGNO MI DISSE: VIENI QUI CHE CI SONO 5-6 RAGAZZE. CI DIVERTIMMO, ALMENO FINO ALLE 5 DEL MATTINO…. È COLPA DI MASSIMO CRIPPA, MI PORTAVA SEMPRE ALLE SUE FESTE, A MILANO, A MODENA..." - VIDEO

asprilla cannavaro

Tino Asprilla ha sempre fatto parlare di sé: per ciò che faceva sul campo ma anche fuori. Il colombiano, arrivato al Parma nel 1992, incarna perfettamente il concetto di genio e sregolatezza. E l'attaccante, ora, rivela alcuni curiosi aneddoti legati alla sua permanenza al Parma: "Una volta in Italia sono stato con 5-6 ragazze insieme...", confessa Asprilla in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, che era suo compagno in gialloblù. "Eravamo in ritiro - ricorda -. Un compagno mi disse: Vieni qui che ci sono 5-6 ragazze. Ci divertimmo, almeno fino alle 5 del mattino".

asprilla cannavaro

Aspirlla infatti era uno che le feste le amava. E parecchio. "È colpa di Massimo Crippa, mi portava sempre alle sue feste, a Milano, a Modena..." ha concluso scherzando con Cannavaro.

