NOVAK DJOKOVIC È STATO BLOCCATO IN AEREO ALL’ARRIVO IN AUSTRALIA

Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo all’arrivo in Australia. Il tennista era stato autorizzato nelle scorse ore a giocare l’Australian Open — il primo dei tornei dello Slam — nonostante il serbo non avesse mai rivelato se fosse vaccinato, grazie a una «esenzione» che gli è stata garantita dagli organizzatori.

Secondo quanto riportato da alcuni media australiani, però, il governo dello Stato di Victoria ha rifiutato la richiesta di visto: quello chiesto da Djokovic, infatti, non permetterebbe esenzioni per i non vaccinati.

