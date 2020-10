6 ott 2020 07:56

NUOVE ACCUSE DI STUPRO PER RONALDO? - CLAMOROSO DALLA SPAGNA: PUO’ RIAPRIRSI IL CASO MAYORGA. CR7 ERA STATO DICHIARATO INNOCENTE IN SEGUITO ALLE ACCUSE AVANZATE DALLA MODELLA STATUNITENSE. TUTTO RUOTA ATTORNO AI 300MILA EURO CHE RONALDO PAGÒ A MAYORGA PER MANTENERE LA SEGRETEZZA DELL'ACCADUTO: MA ORA UN TEST MENTALE SULLA RAGAZZA PUO’RIMESCOLARE LE CARTE. LA MAYORGA E I SUOI LEGALI VOGLIONO DIMOSTRARE CHE… - VIDEO