LE NUOVE STELLE MONDIALI - L'OLANDESE GAKPO È FINITO NEL MIRINO DI MANCHESTER UNITED E MILAN, IL LIVERPOOL TENTATO DA ENZO FERNANDEZ E SOFYAN AMRABAT - ANCHE IL MAROCCHINO OUNAHI E IL CROATO GVARDIOL, TRA I MIGLIORI DEL TORNEO, POTREBBERO CAMBIARE SQUADRA - DISCORSO A PARTE PER JULIAN ALVAREZ, CHE AL MANCHESTER CITY E' DIETRO HAALAND. MA ORA GUARDIOLA NON POTRÀ PERMETTERSI DI LASCIARLO IN PANCHINA (PER LA GIOIA DI ANTONIO CASSANO)

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba per “la Repubblica”

Nella nostra formazione ideale degli undici giocatori migliori di questa Coppa del Mondo c'è soltanto gente arrivata alla semifinale, […] perché le partite una dopo l'altra hanno scremato l'eccellenza e setacciato le pagliuzze più sfavillanti. Qualcuno di quelli usciti ai quarti merita in ogni caso una citazione, come gli olandesi Aké e Gakpo, il portoghese Bruno Fernandes, gli inglesi Saka e Kane o il brasiliano Paquetá[…]

Mai come questa volta non c'è stato nessun dubbio su chi sia stato il più bravo in assoluto: ha vinto senza discussione Messi, anche perché tutti sanno che Mbappé sarà il migliore tra quattro anni, fors' anche tra otto e tra dodici […]. Gli altri, stanno tutti un passo indietro.

[…] Il miglior giovane è stato l'argentino Enzo Fernandez, ma il croato Gvardiol (comunque il miglior difensore in assoluto) è a un'incollatura. Tra le sorprese vanno senz' altro annoverati i marocchini Saïss, che però è già stagionato (ora sta al Besiktas ma ha alle spalle sei stagioni in Premier con il Wolverhampton), il viola Amrabat, fino a un mese fa noto quasi solo in Italia, e soprattutto Ounahi, elegante mezzala dell'Angers la cui valutazione di mercato schizzerà.

Ma ha impressionato anche l'argentino Mac Allister, prototipo del mediano da pressing e inserimento, quelli che da noi se ne vedono sempre meno. Anche Alvarez è un giocatore semi-nuovo, visto che gioca in Europa da pochi mesi, però è difficile definire rivelazione uno che sta nel Manchester City. […]

Il portiere della formazione ideale è Emiliano Martinez, per quella parata di piede su Kolo Muani che rimarrà una delle immagini iconiche di questa Coppa […] È grazie a quel piede benedetto che l'argentino batte di un niente il croato Livakovic […]

In difesa "giocano" Hakimi […]a destra, la coppia Saïss-Gvardiol al centro […] e Théo Hernandez a sinistra, […] In mezzo c'è invece l'imbarazzo della scelta, ma è in ogni caso impossibile prescindere da un terzetto formato dall'incantevole Modric, dallo stupefacente Amrabat […]e dal giovane Fernandez, […]

In attacco non resta invece che meravigliarsi: ci sono Messi e Mbappé assieme come nel Psg […] e tra loro si sistema Alvarez, perfetto esempio di centravanti gregario che sa correre per gli altri e segnare per sé: sarebbe perfetto anche per il club parigino. In "panchina" scivolano Kane (ah, quel rigore nei quarti), l'incostante Giroud (bene quando ha segnato, maluccio quando non l'ha fatto) e Saka, il miglior dribblatore di questa Coppa[…]

