22 dic 2021 15:57

NUOVI GUAI PER BENJAMIN MENDY, IL DIFENSORE DEL CITY ARRESTATO AD AGOSTO E IN CUSTODIA CAUTELARE PER ACCUSE DI STUPRO E AGGRESSIONE SESSUALE – NELL’UDIENZA AL TRIBUNALE DI CHESTER, È EMERSA UN’ALTRA DENUNCIA, CHE SI AGGIUNGE ALLE 6 PRECEDENTI – IN ATTESA DI STABILIRE LA DATA DEL PROCESSO, SI AGGRAVA LA SUA POSIZIONE…