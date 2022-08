UN NUOVO "GALLO"-ROSSO - ADESSO È UFFICIALE: ANDREA BELOTTI È UN NUOVO CALCIATORE DELLA ROMA - IL CENTRAVANTI HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2023, CON OPZIONE DI RINNOVO PER DUE STAGIONI - IL COMMENTO DELL'ATTACCANTE: "LE AMBIZIONI E LA CRESCITA DELLA ROMA SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI E HANNO ESERCITATO IN ME UN FASCINO INCREDIBILE" - ALLA ROMA BELOTTI RITROVA DYBALA, SUO COMPAGNO AI TEMPI DEL PALERMO… - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

La lunga attesa finita, perché ora è ufficiale: Andrea Belotti è un calciatore della Roma. Ad annunciarlo prima sui social con un suggestivo post e una foto particolare e poi con un comunicato è stato lo stesso club giallorosso, che dopo aver ceduto Felix alla Cremonese ha potuto finalmente affondare il colpo sul 28enne attaccante svincolatosi dal Torino. Rifiutate tutte le altre offerte arrivate, il 'Gallo' (106 gol nelle 270 presenze in A) ha aspettato la Roma e dopo le visite mediche sostenute ieri a Villa Stuart (nel giorno in cui i suoi nuovi compagni hanno pareggiato in rimonta allo Juventus Stadium) ha firmato oggi il contratto che lo legherà ai capitolini.

Il comunicato della Roma

"AS Roma - si legge nella nota diramata da Trigoria - è lieta di annunciare l'ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive". Nel comunicato anche le prime parole del centravanti della Nazionale, che ha vinto l'Europeo insieme agli altri romanisti Spinazzola e Cristante: "Le ambizioni e la crescita della Roma - ha detto l'ex capitano del Toro - sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi".

Questo invece il commento soddisfatto di Tiago Pinto: "Andrea è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A - ha detto il General Manager dell'area sportiva giallorossa -, con lui alziamo ulteriormente il livello del reparto avanzato. La sua determinazione nello scegliere la Roma ha colpito tutti noi e oggi siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova avventura".

Subito l'abbraccio con Dybala

Arrivato a Trigoria, Belotti ha subito salutato l'amico Paolo Dybala, con l'immagine del loro abbraccio postato poi su Twitter dalla Roma. Dopo aver diviso lo spogliatoio a Palermo (riportando i siciliani in A nel 2014), i due si sono poi ritrovati a Torino ma su sponde opposte, uno capitano del Toro e l'altro stella della Juventus. Un'infinità di derby contro sotto la Mole mentre ora, in quello della Capitale, Belotti e Dybala saranno di nuovo dalla stessa parte della barricata.

Accordo con l'Olympiacos per Camara

Il centrcavanti non sarà comunque l'unico rinforzo per la Roma, che andava a caccia di un nuovo centrocampista dopo l'infortunio di Wijnaldum e ha nel frattempo raggiunto l'intesa con i greci dell'Olympiacos per Mohamed Mady Camara: accordo sul prestito da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. il 25enne centrocampista guineano dovrebbe arrivare domani nella Capitale e svolgere le visite il giorno dopo (martedì 30 agosto).

