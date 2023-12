5 dic 2023 08:27

NUOVO RECORD PER LA PREMIER LEAGUE, CHE HA VENDUTO I DIRITTI TELEVISIVI DOMESTICI, PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI, PER OLTRE 7,8 MILIARDI DI EURO: E’ IL PIÙ GRANDE CONTRATTO IN AMBITO SPORTIVO MAI SOTTOSCRITTO NEL REGNO UNITO - DALLA STAGIONE 2025/26 SARANNO SKY E TNT A DIVIDERSI IL PACCHETTO ANNUO DI 270 PARTITE TRASMESSE IN DIRETTA TV, CON LA BBC CHE HA MANTENUTO I DIRITTI PER LA TRASMISSIONE DEGLI HIGHLIGHTS