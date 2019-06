UN NUOVO SCANDALO CALCIOSCOMMESSE SCUOTE LA SPAGNA E L’EUROPA – L’INCHIESTA CHE HA PORTATO A DIVERSI ARRESTI NELLA "LIGA" POTREBBE TRAVOLGERE ANCHE LA SERIE A – TUTTO RUOTA INTORNO ALLA FIGURA DI UN MISTERIOSO ALLIBRATORE: NELLE INTERCETTAZIONI CITATI ANCHE IL FROSINONE E IMMOBILE CHE SMENTISCE SDEGNATO: “SCIACQUATEVI LA BOCCA”

Marco Mensurati per “la Repubblica”

Un misterioso allibratore clandestino, che gli investigatori spagnoli chiamano Sconosciuto. Uno spicciafaccende sempre in viaggio tra Malaga e Roma, con le valigie piene di contanti, una cupola di trafficanti con agganci nelle mafie di mezzo mondo. I calciatori, con la loro ingenua ingordigia, e l' illusione perenne dell' impunità. E, ancora una volta, la serie A. In Europa è scoppiato un nuovo scandalo calcioscommesse.

Una piovra fatta di partite truccate, giocatori compiacenti, personaggi borderline. Un mostro che sembra aver mangiato anche un pezzo del nostro pallone. I poliziotti spagnoli dell' Unidad de delincuencia especializada y violenta trasmetteranno nelle prossime ore ai colleghi italiani un report di una decina di pagine, di cui Repubblica è in possesso, con alcune intercettazioni che riguardano il calcio italiano: riguardano le ultime partite del Frosinone, retrocesso quest' anno dalla Serie A alla Serie B, alla fine di un campionato mai davvero cominciato. E alcune partite piazzate da dirigenti e calciatori italiani tramite "Sconosciuto 1", un allibratore in Spagna al momento senza un nome. In Italia, invece, i nostri investigatori avrebbero un' idea di chi possa essere.

I capelli di "Sconosciuto 1" La svolta nell' Operacion Oikos (la grande inchiesta sul calcio scommesse spagnolo) arriva lo scorso 26 febbraio quando, nel telefono di uno degli indagati viene piazzato un trojan horse , del tutto simile a quello che in Italia sta facendo crollare il Csm. Il 2 aprile vengono ascoltati così l' ex calciatore spagnolo Carlos Aranda - ora agli arresti - e un cittadino italiano, Mattia Mariotti, che - secondo gli investigatori - sarebbe «il punto di contatto tra gli spagnoli e gli italiani».

Tutto ruota intorno alla figura misteriosa di "Sconosciuto 1", un uomo di cui al momento si sa solo che ha i capelli lunghi. Scrivono gli uomini dell' Udev: «Secondo Mattia Mariotti, Sconosciuto 1 ha una casa da gioco d' azzardo illegale. La grande quantità di denaro che ha a disposizione (denaro la cui origine è sconosciuta, ma tutto indica che proviene da attività illegali) gli permette di agire proprio come una casa di scommesse, pagando gli scommettitori che hanno guadagnato con grande facilità».

La cena della vigilia Sono le 12.20. Aranda e Mariotti stanno andando all' aeroporto. Mariotti ha un volo per Roma. I due parlano di una partita che dovranno «organizzare ». Mattia dovrebbe avere un incontro direttamente con tre o quattro giocatori del Frosinone il giovedì successivo, alla vigilia della partita casalinga con la Fiorentina.

Mariotti: «Giovedì mi vedo anche con quelli del Frosinone [...]».

Aranda: «Quelli retrocedono, giusto? » (Al momento della conversazione, il Frosinone era già in una zona retrocessione con 10 gare rimaste al termine della stagione, ndr ).

Mariotti: «Sì, cosa gli chiedo? Gol o Risultato?».

Aranda: «Qualunque cosa vogliano, ma deve essere con i giocatori».

Mariotti: «Con i giocatori, con i giocatori mi incontro. Il mio amico dai capelli lunghi ("Sconosciuto 1", ndr ) mi viene a prendere lui... Ha rapporti con come si chiama? Il manager? Quello che sta sempre con la squadra, che è molto amico con i giocatori, capisci? Va a cena con tutti i giocatori (). Ti devono dire quello che vogliono, ciò che può essere messo».

Pagamenti solo in contanti A spiegare il sistema messo in piedi dall' uomo con i capelli lunghi è lo stesso Mariotti, proprio parlando dei rapporti che il misterioso allibratore clandestino italiano ha con il "delegato" del Frosinone. «Questo decide di giocare una merda di partita. Lo chiama, e gli dice, mettimi 3.000 euro qui, mettimi 3.000 euro anche per l' amico mio. E quello lo fa, non ci sono account, non ci sono transazioni da nessuna parte. Tu gli dici, giocami diecimila sulla Roma e quello ti dice ok, te la do a 10. Perfetto. Poi il giorno dopo se ho vinto mi paghi, se hai vinto tu ti pago io. Lui lavora senza pagine web e con non troppi contanti. Perché, dice: se mi prendono il sito finisco in carcere».

Il sistema si regge interamente sui contanti: «Ne tiene talmente tanti che gli conviene fare così».

La smentita del nazionale I due continuano a parlare. A un certo punto Mariotti spiega ad Aranda che il suo amico dai capelli lunghi ha molti clienti, alcuni anche molto importanti. «Tra i clienti di "Sconosciuto 1" - annotano gli agenti dell' Udev - ci sono calciatori di riconosciuto prestigio come l' attaccante della Lazio e della nazionale, Ciro Immobile». A dirlo è lo stesso Mariotti: «Immobile uno dei suoi clienti, gioca anche lui è un cliente», spiega, senza però fornire alcun dettaglio. «Immobile si dichiara nella maniera più assoluta del tutto estraneo a tali fatti», ha immediatamente replicato il legale dell' attaccante.

