O-STILE JUVE – “SARRI STA SEMPRE IN TUTA, URLA E BESTEMMIA, VORREI PROPRIO CAPIRE COME SI ADEGUERÀ ALLO STILE DELLA SUA NUOVA SQUADRA” – DE LAURENTIIS ACCENDE LA SFIDA TRA NAPOLI E JUVE: "SARÀ ANCORA PIÙ BELLO VEDERE QUANDO ANCELOTTI BATTERÀ I BIANCONERI SUL CAMPO”….

Da gazzetta.it

sarri

Arrivano direttamente dal set di “Si vive una volta sola” (un film di Carlo Verdone) le dure parole di Aurelio De Laurentiis dirette al suo ex pupillo Maurizio Sarri, proprio mentre quest’ultimo si presenta a tifosi e giornalisti come nuovo allenatore della Juventus. E il vulcanico presidente del Napoli non si risparmia: “Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra”.

LA DISPERAZIONE DI MAURIZIO SARRI DURANTE NAPOLI TORINO

Provocazione o meno, le dichiarazioni del numero uno azzurro sono destinate a fare rumore. Aggiunge ADL: “La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juventus, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un’aziendalista”. E infine la chiosa: “Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo”. Lanciato, ufficialmente, il guanto di sfida.

sarri sarri e allegri IL DITO MEDIO DI MAURIZIO SARRI AI TIFOSI DELLA JUVENTUS sarri

SARRI DE LAURENTIIS GIUNTOLI SARRI DE LAURENTIIS de laurentiis sarri sarri sarri sacchi sarri guardiola sacchi sarri guardiola SARRI DE LAURENTIIS GIUNTOLI 2 SARRI DE LAURENTIIS SARRI DE LAURENTIIS 2 sarri