13 mar 2020 18:52

OCCHIO ALLE BUFALE: “DYBALA NON È POSITIVO AL CORONAVIRUS” – LA JUVE SMENTISCE "CATEGORICAMENTE" LE INDISCREZIONI DI STAMPA CIRCOLATE NELLE ULTIME ORE. L’ATTACCANTE È IN ISOLAMENTO VOLONTARIO COME IL RESTO DELLA SQUADRA...