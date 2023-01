OCCHIO ALLA JUVE! GARANZINI: "OTTO VITTORIE CONSECUTIVE E TUTTE A PORTA INVIOLATA. ALLEGRI HA RECUPERATO QUASI TUTTI I BIG. PRIMA O POI DOVREBBE TORNARE ANCHE VLAHOVIC, E INSOMMA I TEMPI DIFFICILI SI DIREBBERO ALLE SPALLE - PERDE IL PASSO L'INTER A MONZA CON UN DOPPIO HARAKIRI IN PIENO RECUPERO: PALLA REGALATA A METÀ CAMPO E POI L'AUTOGOL DI DUMFRIES..."

Gigi Garanzini per la Stampa

E sono otto. Otto vittorie consecutive e tutte a porta inviolata. Queste ultime due, dopo la sosta, timbrate entrambe solo nel finale: ma non di corto muso perché la produzione offensiva è stata ottima e abbondante, e a differenza di Cremona la difesa nulla ha concesso all'Udinese. È stata la serata degli assist. Di Maria ne ha distribuiti quattro nel solo primo tempo e due nella ripresa, più uno volante di tacco nella propria trequarti che ha esaltato la folla ma indurito il muscolo, costringendolo ad uscire da lì a poco. Poi, a risolvere la pratica, è servito un doppio-assist. Di Paredes che ha pescato in area Chiesa con un lob di prima intenzione, e dello stesso Chiesa che ha messo in porta Danilo.

Detto che il portiere Silvestri è stato il migliore dei suoi, va aggiunto anche che in ordine di apparizione Rugani, un paio di volte almeno Kean, poi Kostic, Miretti, Rabiot e Milik potevano far meglio sotto rete. Ma prima o poi, dopo Di Maria e Chiesa, dovrebbe tornare anche Vlahovic, e insomma i tempi difficili si direbbero alle spalle. L'argentino ha giocato in mezzo, e questa dal punto di vista tattico è stata certamente la novità più interessante: che ha giovato eccome alla fase offensiva, ma qualche scompenso con palla agli avversari fatalmente lo ha creato, nel primo tempo. Anche e soprattutto per la pessima prova di Locatelli che ha rischiato anche di lasciare la squadra in dieci prima di far spazio all'altro argentino.

Perde il passo l'Inter a Monza con un doppio harakiri in pieno recupero: palla regalata a metà campo e poi l'autogol di Dumfries. A punire una ripresa di occasioni fallite per chiudere il match e poi di sola resistenza passiva. L'uscita di Barella e Calhanoglu per infortunio spiega molto ma non tutto: disastroso, per esempio l'ingresso di Lukaku che non è mai riuscito, se non altro, a difendere un pallone. Nel tardo pomeriggio tocca al Napoli, sul campo della Sampdoria. In serata al Milan a San Siro con la Roma.