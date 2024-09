27 set 2024 09:30

ODISSEA SCHUMI - IL RICATTO SULLE FOTO DI MICHAEL SCHUMACHER PUÒ FINIRE IN TRIBUNALE: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER’EX ADDETTO ALLA SICUREZZA, CHE HA TRAFUGATO FOTOGRAFIE, FILE E DOCUMENTI, E PER GLI ALTRI DUE UOMINI CHE AVREBBERO RICATTATO LA MOGLIE CORINNA . HANNO CHIESTO 15 MILIONI DI EURO ALLA DONNA PER NON PUBBLICARE NEL DARKWEB FOTO CHE IMMORTALANO L'EX PILOTA DELLA FERRARI DOPO L'INCIDENTE SUGLI SCI..