OLE’, BERRETTINI IN FINALE A MADRID! SULLA TERRA BATTUTA DELLA "CAJA MAGICA" L’AZZURRO NUMERO 10 DELLA CLASSIFICA ATP SPAZZA VIA CON UN DOPPIO 6-4 IL NORVEGESE RUUD E VOLA IN FINALE: AFFRONTERA’ ZVEREV CHE HA BATTUTO THIEM – "HO VOGLIA DI GODERMI LA PRIMA FINALE DI UN MASTERS 1000 IN CARRIERA. L'OBIETTIVO E' ESSERE CAZZUTO" - IL NUMERO 1 DEL TENNIS AZZURRO AVEVA DETTO: "IO FAVORITO? PENSO DI POTER VINCERE" – VIDEO

Da sport.sky.it

berrettini

Berrettini conquista la sua prima finale in un Masters 1000: sfiderà Zverev domenica alle 18.30 (su Sky Sport Arena). Sul centrale di Madrid Berrettini fa suo il primo parziale, conquistando il break al nono game e chiudendo sul 6-4. Nel secondo set non c’è più partita perché l’azzurro non sbaglia quasi più un colpo: il break arriva nel 5° game dopo aver difeso senza problemi i turni di servizio, poi è un dominio fino al 6-4 che regala la finalissima

LE PAROLE DI BERRETTINI

Da gazzetta.it

Berretto, che disegna un martello sulla telecamera a simboleggiare le legnate dispensate oggi al povero Casper, non è mai stato così bene: “La sconfitta a Roma, quando ero avanti al terzo mi è rimata nella testa per un po’. Ma con stasera credo di averla cancellata... Sono contento di come ho giocato, e ho davvero voglia di godermi la prima finale di un 1000 in carriera”. Zverev è in uno stato di grazia, proprio come lui: “Per questo ho voglia di affrontarlo, di vedere come sto, di misurarmi in un match così importante. Bisognerà avere l’atteggiamento giusto, sempre presente a me stesso. Ci sto lavorando molto con Stefano Massari, il mio mental coach. L’obiettivo è essere, passatemi il termine, cazzuto”.

berrettini berrettini