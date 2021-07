“LA VACCINAZIONE È UN DOVERE” – IL GOVERNO FRANCESE INSISTE SULL’OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE ANCHE IN BAR E RISTORANTI. TE CREDO! IERI CI SONO STATI 18MILA NUOVI CONTAGI IN UN GIORNO E IL MINISTRO DELLA SALUTE VERAN HA FATTO CAPIRE CHE NON C’È ALTERNATIVA: “LA QUESTIONE NON È TRA PASSAPORTO SANITARIO O LIBERTÀ, MA TRA PASSAPORTO SANITARIO E LOCKDOWN”