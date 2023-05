OLTRAGGIO A "DIOS" - IL PROFILO FACEBOOK DI DIEGO ARMANDO MARADONA È STATO HACKERATO: QUALCHE "BURLONE" HA SOSTITUITO L'IMMAGINE DEL CAMPIONE ARGENTINO CON QUELLA DI PELÉ, ACCOMPAGNATA DALLA DIDASCALIA “IL MIO GRANDE IDOLO” - SULLA PAGINA SONO COMPARSI ANCHE UNA SERIE DI MESSAGGI MACABRI, COME “SAPETE CHE HO SIMULATO LA MIA MORTE, VERO?" E “NON C’È COCA QUI IN PARADISO, SOLO PEPSI” - DOPO QUALCHE ORA È STATO PUBBLICATO UN MESSAGGIO: "UN ACCOUNT RUSSO HA DATO A PERSONE RANDOM L’ACCESSO A QUESTO PROFILO. SI TRATTA DI…"

Estratto dell'articolo di Davide Amato per www.gazzetta.it

Sull’account Facebook ufficiale del fuoriclasse argentino, finito nel mirino degli hacker, sono spuntati una serie di messaggi macabri, ora in parte rimossi. […] “Sapete che ho simulato la mia morte, vero?”, si leggeva nel post pubblicato nella notte e poi cancellato.

[…] In queste ore sono diverse decine i post anomali apparsi sul profilo dell’ex fuoriclasse del Napoli, che ha oltre 12 milioni di follower su Facebook. Si passa dai riferimenti macabri (“Non c’è coca qui in paradiso, solo Pepsi”) agli insulti a Cristiano Ronaldo (“CR7 è uno stronzo, lunga vita a Messi”), fino ai commenti politici (a sostegno del presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador), le frasi goliardiche (“Vivo in Indonesia”) […]

POST ENIGMATICO

Nella tarda mattinata italiana è stato pubblicato un altro enigmatico post sul profilo di Maradona: “Sono uno di quelli che ha accesso a questo account Facebook […]Un account russo ha dato a persone random l’accesso a questo profilo. Si tratta di persone di vari paesi. Mi sono alzato e all’improvviso avevo accesso a questo account. Ho già segnalato la questione su Facebook e vi invito a segnalare per semplice rispetto di Diego”.

