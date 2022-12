ONANA TUTTA TANA - DOPO LO SCAZZO AL MONDIALE CON IL C.T. RIGOBERT SONG, IL PORTIERE DELL'INTER ONANA HA ANNUNCIATO L'ADDIO DALLA NAZIONALE CAMERUNENSE - NON SONO ANCORA CHIARI I MOTIVI DELLA ROTTURA TRA L'INTERISTA E L'ALLENATORE: C'E' CHI SOSTIENE CHE SIA NATA PER QUESTIONI TECNICHE, MENTRE PER ALTRI CI SAREBBE LA MANO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO, SAMUEL ETO'O...

andre onana rigobert song

Marisa Poli per www.gazzetta.it

Dopo l’addio traumatico nel bel mezzo del Mondiale, André Onana dà l’addio alla nazionale. Il caso era scoppiato il 28 novembre, poche ore prima della partita con la Serbia, la rottura con l’allenatore Song dopo un diverbio è rimasta insanabile e il portiere nerazzurro oggi ha annunciato con un post su Twitter che la storia con la nazionale camerunense è finita. “Tutto è iniziato a Ngol Nkok, un piccolo villaggio dove, fin da piccolissimo, la mia famiglia mi ha trasmesso i valori che identificano il popolo camerunese - scrive Onana nel post -.

andre onana

Ho capito che l’amore per questo Paese è eterno e tale impegno non è negoziabile. Ricordo come seguivamo le partite in famiglia. Solo i camerunesi possono capire cosa significa per noi vedere giocare i Leoni Indomabili. È stato allora che ho iniziato a sognare di indossare un giorno la maglia della nazionale. E ora, dopo infinite ore di allenamento, viaggi lunghissimi e tanta perseveranza, posso dire con orgoglio di aver realizzato il mio grande sogno".

andre onana rigobert song

LA STORIA È FINITA

Onana poi continua così: “Ma ogni storia, per quanto bella possa essere, ha la sua fine. E la mia storia con la nazionale camerunese è giunta al termine. I giocatori vanno e vengono, i nomi sono fugaci, ma il Camerun viene prima di qualsiasi persona o giocatore. Il Camerun rimane eterno e così anche il mio amore per la nazionale e per la nostra gente che ci ha sempre sostenuto non importa quanto sia stato difficile il momento.

andre onana

I miei sentimenti non cambieranno mai, il mio cuore camerunense continuerà a battere e ovunque andrò lotterò sempre per alzare la bandiera del Cameron il più in alto possibile. Continuerò a sostenere la nazionale come tifoso, proprio come fanno gli oltre 27 milioni di camerunesi ad ogni partita. Posso solo ringraziare tutti coloro che si sono fidati di me e hanno creduto che potessi aggiungere e contribuire alla squadra. La nazione viene per prima e per sempre”.

André Onana ha esordito in nazionale nel 2016, nell’amichevole contro il Gabon del 6 settembre. Ha giocato 34 partite, l’ultima nel Girone del Mondiale in Qatar contro la Svizzera (persa 1-0).

ARTICOLI CORRELATI

onana onana andre onana