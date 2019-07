OPERAZIONE VERITA' SUI CONTI DELLA ROMA - PALLOTTA STA CON IL CAPPELLO IN MANO: NON CACCIA UN EURO E LANCIA UN BOND DA 275 MILIONI (SI TRATTA DI NUOVI DEBITI) - LA ROMA HA PROVATO A CEDERE TRIGORIA. IL CLUB TRA LE GRANDI SQUADRE DI SERIE A HA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA PEGGIORE. MA I SOCI DI MAGGIORANZA AMERICANI, GUIDATI DA "JIM", ANZICHÉ RICAPITALIZZARE LA SOCIETÀ HANNO PREFERITO… – E SI ALLONTANA L’IPOTESI DELLO STADIO

Gianni Dragoni per il Sole 24 Ore

pallotta baldini

Arriva il «Magica bond». L' As Roma ha bisogno di soldi e il cda, dopo aver esplorato varie strade tra cui la cessione di Trigoria, ha deciso di emettere un prestito obbligazionario non convertibile «fino ad un massimo di 275 milioni di euro», riservato a «investitori istituzionali qualificati», da quotare su un mercato Ue, probabilmente a Dublino.

Si tratta di nuovi debiti. La società di calcio ha detto che il bond servirà a «rifinanziare il debito esistente (...) anche ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la società di risorse finanziarie per la propria attività».

Nella semestrale al 31 dicembre 2018 il gruppo As Roma aveva debiti finanziari netti consolidati per 196,4 milioni e un patrimonio netto negativo di -100,56 milioni. Al 31 marzo 2019 i debiti finanziari netti erano 191 milioni per il gruppo e 224,8 milioni per la As Roma Spa.

PALLOTTA BALDINI

La Magica è sottocapitalizzata. Tra le grandi squadre di serie A ha la situazione patrimoniale e finanziaria peggiore. Ma i soci di maggioranza americani, guidati da James Pallotta, di cui è consulente Franco Baldini, hanno preferito fare nuovi debiti anziché ricapitalizzare la società.

I conti sono previsti in rosso anche nell' esercizio chiuso il 30 giugno. Nei primi nove mesi la Roma Spa ha perso 23,4 milioni (-25,5 milioni il consolidato a giugno 2018).

baldini pallotta

Si allontana la prospettiva di costruire uno stadio di proprietà, dopo la frenata della giunta Raggi all' operazione Tor di Valle.

Il bond verrà collocato la prossima settimana. Grazie ai tassi bassi del momento, la Roma prevede di ottenere un tasso inferiore al 5-6% pagato sul debito attuale. Questo debito deriva dal contratto con Goldman Sachs e Unicredit sottoscritto il 12 febbraio 2015, modificato il 22 giugno 2017, con incremento della linea di credito da 175 milioni a 230 milioni, ad un tasso Euribor 3 mesi (con un minimo di 0,75%) con uno spread del 6,25%, scadenza 22 giugno 2022. L' obiettivo è rimborsare questo debito per intero.

JAMES PALLOTTA

Il 19 febbraio la Juventus ha emesso un bond di 175 milioni a 5 anni al 3,375% annuo.

Secondo fonti finanziarie nelle ultime settimane rappresentanti della Roma hanno proposto a fondi stranieri a Londra la cessione per 30 milioni del centro sportivo di Trigoria (che è di un' altra società, la As Roma Real Estate) per 30 milioni e un rendimento del 5-6% annuo, per rifinanziare il lease back. Ma non hanno trovato finora interessati.

