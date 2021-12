ORA CHE NON C’È PIÙ, IL PROBLEMA DI TUTTI I MALI DELLA JUVE È DIVENTATO RONALDO - DOPO BONUCCI, PURE BUFFON SPUTTANA CR7: “CON LUI LA JUVENTUS HA PERSO QUEL DNA DI SQUADRA CHE CI AVEVA PORTATO IN FINALE DI CHAMPIONS NEL 2017. ERAVAMO UNA SQUADRA ESPERTA E FUNZIONAVAMO COME UN'UNITÀ. C'ERA COMPETIZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO PER UN POSTO NELL’11 TITOLARE. L’ABBIAMO PERSA CON RONALDO” (CHE PERÒ IN BIANCONERO HA FATTO 101 GOL IN 134 PARTITE…)

Emergono nuovi particolari dell'intervista rilasciata a TUDN da parte dell'attuale portiere del Parma Gigi Buffon. L'ex estremo difensore della Juve ha infatti parlato dei suoi tempi bianconeri, in particolare del momento in cui Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino: "La Juve ha avuto l'opportunità di vincere la Champions League il primo anno in cui è arrivato Cristiano, che era l'anno in cui ero a Parigi. Non posso sapere cosa sia successo in quel momento".

L'anno successivo, invece, Buffon e Ronaldo hanno potuto giocare insieme: "Quando sono tornato ho lavorato con Cristiano per due anni e abbiamo fatto bene insieme, ma credo che la Juve abbia perso quel DNA di squadra. Quando abbiamo raggiunto la finale di Champions League nel 2017 è stato perché eravamo una squadra esperta e funzionavamo come un'unità. C'era competizione all'interno del gruppo per un posto nell'undici titolare. L'abbiamo persa con Ronaldo".

Il pensiero di Bonucci

Il pensiero di Buffon è simile a quello espresso lo scorso settembre da Bonucci a The Athletic: "La presenza di Cristiano ci ha influenzato molto. Solo allenarci con lui ci ha dato qualcosa in più, ma inconsciamente i giocatori hanno cominciato a pensare che la sua sola presenza fosse sufficiente per vincere le partite. Abbiamo cominciato a mancare un po' nel nostro lavoro quotidiano, umiltà, sacrificio, la voglia di tenersi aggiornati con il proprio compagno di squadra. Negli ultimi anni credo si possa vedere".

