ORA CHE LA RUSSIA È FUORI DAI MONDIALI 2022, COSA DECIDERA’ INFANTINO SUI PLAYOFF MONDIALI? LA POLONIA VINCERÀ LA PARTITA A TAVOLINO (È L’IPOTESI PIÙ ACCREDITATA) OPPURE VERRÀ RIPESCATA LA SLOVACCHIA? FUORI I CLUB RUSSE DALLE COPPE. LA UEFA RESCINDE IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON IL COLOSSO GAZPROM. E’ UNA CATASTROFE DI IMMAGINE E ANCHE ECONOMICA PER PUTIN…

PUTIN INFANTINO

Guido De Carolis per corriere.it

La Fifa e la Uefa hanno deciso di mettere al bando a tempo indeterminato la Russia. La Nazionale non potrà partecipare agli spareggi di qualificazione per i Mondiali del 2022, mentre le squadre di club non potranno più partecipare a nessuna coppa europea fino a data da destinarsi.

La Uefa inoltre ha rescisso il contratto di sponsorizzazione con il colosso energetico russo Gazprom, il cui logo non comparirà più nelle gare di Champions League né in quelle che coinvolgono per partite di squadre Nazionali, nè a Euro 2024. Lo sponsor aveva un contratto con la Uefa fino al 2024, per un valore di circa 45 milioni a stagione.

infantino putin

La Nazionale russa avrebbe dovuto affrontare il 24 marzo la Polonia nella semifinale dei playoff di qualificazione per il Mondiale 2022 del Qatar. Ancora da decidere se la Polonia vincerà la partita a tavolino (è l’ipotesi più accreditata) e andrà in finale dove troverà la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca o se invece la Fifa deciderà di ripescare la prima delle escluse (Slovacchia).

macron putin infantino 3 PUTIN INFANTINO