ORIANA, PORTACE TU' ZIA! – CON DYBALA SBARCA NELLA CAPITALE ANCHE LA SUA FIDANZATA ORIANA SABATINI, ATTRICE CON 5.8 MILIONI DI FOLLOWER, MA SOPRATTUTTO NIPOTE DI GABRIELA, LA MITOLOGICA TENNISTA CHE PER ANNI E’ STATA LA REGINA INCONTRASTATA DEL FORO ITALICO – TRA I “GABY LOVERS” ANCHE GIANNI CLERICI CHE ARRIVO’ A DIRE: “GABRIELA SABATINI? UNA SORTA DI COITO OFTALMICO” - FOTO DA LECCARSI GLI OCCHI

GABRIELA SABATINI? UNA SORTA DI COITO OFTALMICO”

Da corrieredellosport.it

Insieme a Paulo Dybala, arriverà a Roma anche la sua fidanzata Oriana Sabatini. In attesa delle visite mediche e della firma, la compagna del nuovo giocatore giallorosso ha iniziato a seguire l'account ufficiale del club su Instagram con il suo profilo da 5,8 milioni di follower. La cantante e attrice argentina, insieme a Dybala dal 2018 e per cui si è trasferita in Italia, è pronta a cambiare vita e città dopo l'addio della Joya alla Juventus, rimossa dai seguiti del suo account su Instagram, e il suo prossimo approdo nella Capitale.

PANATTA

Estratto del libro di Adriano Panatta “Il tennis è musica”

Gabriela Sabatini era la preferita dai romani, a lei erano dedicati striscioni grandi come lenzuola a sei piazze. Ce n’erano di tutti i tipi: in stile disneyano (“Roma uguale Gabyland”), in stile esplicito, in stile veleggiante (“Il Moro ci piace ma la Mora anche di più”), in stile poetico (“Gaby nei cuor avanti con ardor”), in stile Mario Brega (“Gabriela sei uno zucchero”). Il Centrale grazie a lei diventava “un’alcova all’aria aperta”.

