ORMAI LO SCUDETTO LO PUO’ PERDERE SOLO L’INTER – RONALDO SALVA LA JUVE NEL DERBY. CON IL TORO RECLAMA UN RIGORE PER UN’ENTRATA DI DE LIGT SU BELOTTI - I TIFOSI BIANCONERI, ABITUATI FIN TROPPO BENE, CONTESTANO: "AVETE A CUORE SOLO SOCIAL, SPONSOR E MILIONI. TIRATE FUORI I COGLIONI...”-
SCANZI, DUE PALLE – MINUZ SU “IL FOGLIO”: “NON CI PIACE E NON CI È MAI PIACIUTO IL SUO “METODO”. LA DENUNCIA FACILE, IL FANGO GRATUITO, IL MORALISMO BECERO, MA LA “CANCEL CULTURE” APPLICATA A SCANZI, COME FOSSE UN MOZART QUALSIASI BANDITO DALLE UNIVERSITÀ, NON CI VA PROPRIO GIÙ” – “SAREBBE BASTATO OSPITARLO CON UN MINIMO DI CONTRADDITTORIO, ANZICHÉ MANDARLO IN ONDA IN UN MONOLOGO SENZA INTERRUZIONI, PER POI CANCELLARLO NELLA PUNTATA SUCCESSIVA, COME HA FATTO LA BERLINGUER…”
AVVISATE I 5 STELLE CHE DRAGHI HA SMONTATO IL DECRETO DIGNITA’, BANDIERINA DI DI MAIO&CO: IL LAVORO TORNA “FLESSIBILE”. IL GOVERNO PENSA DI INTRODURRE UNA DECONTRIBUZIONE AD HOC PER I CONTRATTI A TERMINE. UN MERCATO DEL LAVORO RIGIDO IN TEMPI DI CRISI INCENTIVA L'ECONOMIA SOMMERSA. IERI LA CGIA DI MESTRE HA RICORDATO CHE IN ITALIA IL LAVORO NERO È IN FORTE ESPANSIONE…
IN NOMINE DRAGHI! COME DAGO-ANTICIPATO, FRANCESCO CAIO SARÀ IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI SAIPEM. ESCE STEFANO CAO, SILVIA MERLO PRESIDENTE. IL RUOLO DI DESCALZI - DOPO L’ASSOLUZIONE SUL CASO NIGERIA, L’AD DELL’ENI SI SENTE PIÙ FORTE E HA PORTATO AL MEF E A CDP LA SUA PROPOSTA: CAIO IN SOSTITUZIONE DI STEFANO CAO CHE CONSIDERA UN SUO NEMICO DA QUANDO ERA IN ENI…
DRONI E CATTIVI, COME IN UN VIDEOGAME - IL DRAMMATICO MOMENTO IN CUI UN CACCIA F-15 SAUDITA IN YEMEN FA ESPLODERE IN ARIA UN "DRONE SUICIDA" LANCIATO DALLE FORMAZIONI RIBELLI HOUTHI - L'OBIETTIVO ERANO LE POSTAZIONI DELL'ESERCITO REGOLARE DOVE CI SONO ANCHE I MILITARI DELL'ARABIA SAUDITA - VIDEO
POLVERIERA ROMA, DURO FACCIA A FACCIA TRA FONSECA E LA SQUADRA DOPO IL PARI CON IL SASSUOLO. DURANTE IL CONFRONTO QUALCHE CALCIATORE HA RISPOSTO MALE AL TECNICO. NON CERTO IL MODO MIGLIORE PER PREPARARE LA TRASFERTA DI GIOVEDÌ AD AMSTERDAM. L’ADDIO A FINE STAGIONE CON IL PORTOGHESE SEMBRA GIÀ SCRITTO. PER IL PROSSIMO ANNO ALLEGRI O SARRI – I TIFOSI SE LA SONO PRESA ANCHE CON “BRUNELLO” PERES: ECCO IL MOTIVO
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”
L’ALTRA FACCIA DEL COVID – UN ITALIANO SU TRE È A RISCHIO “TRAUMA DA PANDEMIA”, UN MALESSERE POLIEDRICO FATTO DI INSONNIA, ANSIA, DEPRESSIONE FINO A COMPRENDERE I DISTURBI PSICHICI PIÙ GRAVI COME LA PAURA DI INFETTARSI O IL RIFIUTO DI SOCIALIZZARE - SONO PIÙ ESPOSTE LE DONNE E I GIOVANISSIMI, TRA CUI SONO AUMENTATI I TENTATI SUICIDI, I CASI DI AUTOLESIONISMO, I DISTURBI DEL PENSIERO - E L’USO DEGLI ANSIOLITICI REGISTRA UN…