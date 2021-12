27 dic 2021 12:33

IN UN OSIMHEN CHE NON SI DICA – IL BOMBER DEL NAPOLI È VOLATO A LAGOS PER LE FESTE E POTREBBE RESTARE IN NIGERIA PER ANDARE DIRETTAMENTE IN RITIRO CON LA NAZIONALE PER LA COPPA D’AFRICA – NONOSTANTE LA PROGNOSI DI 3 MESI, OSIMHEN HA DETTO DI ESSERE DISPONIBILE PER GIOCARE NEL TORNEO CHE QUEST’ANNO SI TERRÀ IN CAMERUN – MA PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO CON LA NAZIONALE, DOVRÀ…