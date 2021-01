OSIMHEN CHE NON SI DICA – IL NUMERO 9 DEL NAPOLI È POSITIVO AL CORONAVIRUS! TE CREDO: HA PASSATO IL NATALE IN NIGERIA DOVE HA PARTECIPATO A UN SUPER PARTY SENZA MASCHERINE NÉ DISTANZIAMENTO, DOVE HA SBOCCIATO LANCIANDO BANCONOTE (VIDEO)– QUANDO GUARIRÀ DOVRÀ PAGARE UNA MULTA PER VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO INTERNO DEL CLUB…

Marco Azzi per “la Repubblica”

Shock e veleni. Il 2021 del Napoli inizia con la pessima notizia della positività al Covid di Victor Osimhen, sottoposto a un tampone di controllo al suo rientro in città, dopo una breve vacanza in Nigeria.

L'attaccante per fortuna è asintomatico e non ha avuto alcun contatto con Gattuso e i suoi compagni di squadra, ma per lui è scattato ovviamente l'isolamento domiciliare. Slitta dunque a tempo indeterminato il rientro in gruppo del numero 9 azzurro, che era già ko da metà novembre per una lussazione alla spalla. Salterà le prossime partite di campionato contro Cagliari, Spezia e Udinese e quella di Coppa Italia contro l'Empoli.

Resta invece uno spiraglio per la Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma il 20 di gennaio. Ma non finisce qui: appena sarà guarito, infatti, il giocatore andrà quasi sicuramente incontro a una maxi multa. Sui social sono state postate le immagini della sua partecipazione a un party a Lagos senza mascherine e distanziamento: in violazione del protocollo interno del club. marco azzi Victor Osimhen, 22 anni.

