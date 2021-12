OSIMHEN SI DICHIARA AUTO-RECUPERATO MA I MEDICI CHE HANNO OPERATO L’ATTACCANTE DEL NAPOLI FRENANO SUL SUO RIENTRO ANTICIPATO: “SE UNA SETTIMANA FA AVESSE PRESO UNA GOMITATA SULLA PARTE INTERESSATA, AVREBBE RISCHIATO GROSSO. NONOSTANTE LA MASCHERINA PROTETTIVA: NON È MICA UN CASCO DA FOOTBALL AMERICANO” – MA LA NIGERIA POTREBBE FARLO GIOCARE ANCHE SENZA L’OK DEL NAPOLI, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ…

victor osimhen

1. I MEDICI DEL NAPOLI FRENANO SUL RECUPERO DI OSIMHEN

Da www.ilnapolista.it

Una settimana fa Victor Osimhen si è auto-dichiarato recuperato con un tweet, rendendosi disponibile alla convocazione in Coppa d’Africa, poi, ieri, ha fatto sapere, tramite l’amico Oma Akatugba, di essere pronto e disponibile a giocare contro la Juventus, il 6 gennaio, prima di partire per la competizione.

Ma il nigeriano deve ancora essere visitato dal dottor Canonico e dal dottor Tartaro, il medico che lo ha operato al volto. Solo una Tac, scrive il Corriere dello Sport, sarà in grado di stabilire come sta.

victor osimhen

“La precedente a cui è stato sottoposto, datata 9 dicembre, confermava grandi miglioramenti ma non il recupero completo”.

“L’ultimo controllo è andato in scena mercoledì scorso, prima della partenza per le vacanze di Natale in Nigeria: se una settimana fa avesse preso una gomitata sul volto, sulla parte interessata, avrebbe rischiato grosso. Nonostante la mascherina protettiva: non è mica un casco da football americano”. Il pericolo esiste.

victor osimhen

“Se il callo osseo non risulterà ben consolidato, potrebbe rimediare anche un’emorragia, oltre a una nuova frattura e a un nuovo intervento”. La Tac è prevista per venerdì.

2. LA NIGERIA POTREBBE FAR GIOCARE OSIMHEN SENZA L’OK DEL NAPOLI

Da www.ilnapolista.it

victor osimhen con la maschera 3

La Nigeria ha convocato Victor Osimhen per la Coppa d’Africa. Il nigeriano è già in patria, per trascorrere le vacanze in famiglia. Venerdì dovrebbe rientrare a Napoli per la Tac di controllo, poi potrebbe ripartire per la competizione in Africa. La Nigeria, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe decidere di impiegarlo anche senza il benestare del Napoli, assumendosi ogni responsabilità sulle condizioni dell’attaccante.

OSIMHEN TORNA AD ALLENARSI

“Ora la gestione del giocatore è nelle mani della Federcalcio nigeriana anche se i pareri dello staff medico azzurro e del chirurgo saranno negativi. Ovvero: il Napoli può ritenerlo non recuperato, ma poi, eventualmente, la Nigeria potrebbe anche ritenere di farlo controllare dal proprio staff e dunque decidere di farlo giocare assumendosi ogni responsabilità”.

infortunio osimhen osimhen osimhen osimhen osimhen inter napoli osimhen infortunio osimhen victor osimhen con la maschera 4