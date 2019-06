PADEL-LATE D’AUTORE – DA CAMBIASSO A MATERAZZI, DA TOTTI A CANDELA, ALLA 'NOTTE DEI RE' GLI EX CALCIATORI DANNO SPETTACOLO ANCHE CON LA RACCHETTA IN MANO – IL BOOM DI UNO SPORT NATO PER ERRORE A MARBELLA – IL SIPARIETTO TOTTI-CANDELA: DOPO L’ENNESIMO PUNTO DEL FRANCESE CON L’AIUTO DEL NASTRO, L’EX CAPITANO ROSICA: “HAI ROTTO IL CA**ZO!” – VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Gianluca Lengua per "il Messaggero"

francesco padel totti foto mezzelani gmt 027

Dalle stelle del tennis a quelle del calcio. Il parco del Foro Italico riaccende i riflettori per una serata glamour dal fine benefico. Per La Notte dei Re le star del pallone si sono riunite sotto i regni di Francesco Totti e Luis Figo: da Cassano a Pirlo passando per Roberto Carlos, Julio Cesar, Peruzzi, Materazzi, Seedorf, Stankovic, fino a Chivu, Boban, Hierro e Kluivert. «Ci sono tanti campioni, vederli dal vivo è stato bello per chi non ha avuto in passato la possibilità di farlo», ha dichiarato il padrone di casa giallorosso. Presente anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Simone Valente: «È un grande evento benefico in una cornice spettacolare. Totti? È un' icona per la città e per l' Italia».

totti gravina candela

Prima di mettere piede nel campo di calcio a 6 con sponde laterali allestito eccezionalmente all' interno dello stadio centrale del tennis, Totti e Candela si sono sfidati in una partita esibizione di paddle che ha richiamato l' attenzione di appassionati, famiglie e tanti bambini. Ad assistere anche ospiti speciali come la moglie di Francesco, Ilary Blasi con i figli Cristian, Isabel e Chanel. Tra chi non è voluto mancare alcuni ragazzi dell' Under 21 azzurra (Locatelli, Tonali e Adjapong), Bebe Vio, Radja Nainggolan, oltre ai presidenti del Coni Giovanni Malagò e della Federcalcio Gabriele Gravina che con la Figc ha patrocinato l' evento, con tanto di coppe del mondo messe a disposizione per selfie ricordo del pubblico nello stand federale.

francesco padel totti foto mezzelani gmt 025

Lo stesso Gravina ha inoltre premiato l' ex numero 10 alla fine della partita di paddle a cui ha assistito anche Michela Quattrociocche, moglie dell' ex romanista Alberto Aquilani che ha impugnato la racchetta assieme ai suoi ex compagni di squadra Totti e Candela. La serata ha richiamato anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e cantanti tra cui Ricky Memphis, Dolce Nera, Elodie, Briga, Alex Britti e Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti.

francesco padel totti foto mezzelani gmt 026

Durante La Notte dei Re l' artista Agron Hoti, che vanta alcune sue opere esposte alla Galleria Nazionale di Tirana ha esposto un' opera di 800mq che rappresenterà il suo moto espressivo ed eclettico di comunicare l' arte. Al termine dell' evento la tela è stata divisa in 800 opere di cui trenta saranno battute all' asta da Christie' s con una mostra di beneficenza presso La Sala delle Armi del Foro Italico. Il ricavato sarà devoluto all' Ospedale Bambino Gesù (per la realizzazione dell' Istituto dei Tumori e dei Trapianti) e la Fondazione Luis Figo.

luigi carraro foto mezzelani gmt008

LUIGI CARRARO E IL PADEL

(...) Il presidente della Federazione internazionale di Padel Luigi Carraro parla del boom del padel, una disciplina ‘a dimensione familiare’ che cresce in modo esponenziale in tutto il mondo. “Il padel è facile da giocare, coinvolge tutta la famiglia ed è molto spettacolare”. Ma in tv si vede poco. “Abbiamo grandi idee. Stiamo costruendo un progetto con una importante emittente e ci potrebbe essere una sorpresa anche durante la ” Notte dei Re”, l’evento benefico che porterà il 2 giugno al Foro Italico le leggende del calcio mondiale capitanate da Figo e Totti”.

francesco padel totti foto mezzelani gmt 024

L’ex capitano giallorosso è diventato un grande testimonial di questo sport insieme al ct della Nazionale Roberto Mancini che ha realizzato un’intervista con Diletta Leotta su un campo di padel. “Totti è il più forte tra gli ex calciatori. Ha messo il campo anche a casa, non esiste giorno in cui non gioca. C’è da dire che i calciatori hanno in campo una capacità di riflessi che fa la differenza. Anche in Spagna sono tutti malati, a cominciare da Puyol. E poi Ibrahimovic, Bonolis, Corradi, Nadal e Djokovic, tutti giocano a padel, lo sport del futuro…”

PADEL

Da ansa.it

francesco padel totti foto mezzelani gmt 022

(…) Il padel ha una storia curiosa: è nato per errore si diceva all'inizio. Un facoltoso messicano in vacanza a Marbella nel costruire il suo campo da tennis per evitare che le palline finissero in acqua fece alzare un muro, peccato che anche le misure del campo erano sbagliate, più piccole.

