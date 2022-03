PALLONE INSANGUINATO - IL MEDICO ZAMBIANO JOSEPH KAPUNGO È STATO UCCISO DURANTE GLI SCONTRI ALLO STADIO DI ABUJA IN NIGERIA, DOPO CHE UNA FOLLA DI TIFOSI INFEROCITI HA INVASO IL CAMPO PER LA SCONFITTA DELLA NAZIONALE DI CASA CONTRO IL GHANA - PER FERMARE I SUPPORTER CHE STAVANO DISTRUGGENDO STADIO E CAMPO DI GIOCO SONO DOVUTE INTERVENIRE LE FORZE DELL'ORDINE, CHE HANNO EFFETTUATO CARICHE E SPARATO ANCHE GAS LACRIMOGENO… - VIDEO

Le terribili immagini di devastazione che sono seguite alla mancata qualificazione ai Mondiali della Nigeria, bloccata sul pareggio per 1-1 dal Ghana davanti ai propri tifosi dopo lo 0-0 dell'andata, sono state purtroppo solo la copertina dell'ennesimo capitolo tragico del calcio mondiale. I sostenitori inferociti delle Super Eagles, che erano accorsi in massa per tifare per Osimhen e compagni, hanno invaso il terreno di gioco dello stadio nazionale di Abuja, dando sfogo ai peggiori istinti: panchine distrutte, bandierine dei calci d'angolo strappate via, zolle del campo estirpate.

Uno scenario di battaglia che nulla a che fare con lo sport, puro teppismo al quale hanno cercato di opporsi le forze dell'ordine presenti allo stadio effettuando cariche e poi sparando anche gas lacrimogeno. L'obiettivo di impedire che i facinorosi raggiungessero il ventre dello stadio e gli spogliatoi è stato ottenuto, così come la salvaguardia dei tifosi del Ghana arrivati in trasferta per incoraggiare le Black Stars. Ma il morto ci è scappato ugualmente: un incolpevole medico zambiano, che ha avuto la sfortuna di trovarsi in quel momento a portata della furia selvaggia dei tifosi nigeriani.

È stata la Federcalcio dello Zambia a rendere noto il decesso del dottor Joseph Kabungo: "Ufficiale medico CAF/FIFA, era in servizio ad Abuja per la gara di ritorno della gara di playoff tra Nigeria e Ghana, terminata 1-1". Il presidente della FAZ Andrew Kamanga ha diffuso un messaggio di cordoglio: "Prendiamo atto che è troppo presto per soffermarci sulla causa della sua morte, ma aspetteremo il rapporto completo di CAF e FIFA su ciò che è esattamente accaduto.

joseph kabungo

Era un membro devoto e ampiamente amato della nostra comunità calcistica e il suo contributo è stato grande, avendo anche fatto parte della squadra vincitrice della Coppa d'Africa nel 2012. La sua morte è un'enorme perdita, il dottor Kabungo è stato un amico e confidente di molte generazioni di giocatori e delle loro famiglie".

Il medico si trovava allo stadio di Abuja come addetto al controllo antidoping, la dinamica della sua morte è raccapricciante: la folla lo ha pestato senza pietà, accanendosi su di lui dopo che Kabungo era caduto al suolo. Ha perso conoscenza ed è stato portato d'urgenza su un'ambulanza per la rianimazione cardiopolmonare e successivamente in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

