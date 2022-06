30 giu 2022 19:20

PALLONI GONFIATI - "EL CONFIDENCIAL" SVELA CHE SERGIO RAMOS AVREBBE CHIESTO AL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SPAGNOLA, LUIS RUBIALES, UNA MANO PER VINCERE IL PALLONE D'ORO - LA CONVERSAZIONE TRA L'EX CAPITANO DEL REAL MADRID E RUBIALES RISALIREBBE AL 2019: "MI PIACEREBBE CHE MI AIUTASSI IN QUELLO CHE PUOI, NEI MECCANISMI DELLA UEFA. TI RINGRAZIEREI PER TUTTA LA VITA. NON SOLO PER ME, MA ANCHE PERCHÉ PENSO CHE IL CALCIO SPAGNOLO LO MERITI MOLTO…"