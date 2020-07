PALLOTTA CONTINUA A CANCELLARE LA STORIA DELLA ROMA – DOPO TOTTI, DE ROSSI, TEMPESTILLI, ARRIVA IL BENSERVITO PURE A SEBINO NELA, DIRIGENTE DELLA ROMA FEMMINILE - LE FIGLIE VIRGINIA E LUDOVICA SI SFOGANO: “SEBINO FATTO FUORI DA CHI NON CAPISCE L'AMORE PER LA MAGLIA. NESSUN IMPRENDITORE O BANCHIERE CAPIRÀ MAI IL VALORE E L’APPARTENENZA...”

Da www.corrieredellosport.it

sebino nela roma dundee

Sebino Nela e la Roma si sono salutati per la seconda volta. Dopo l’addio da calciatore nel 1992, il club giallorosso ha deciso di non rinnovare il contratto da dirigente della Roma Femminile all’ex terzino, in carica dal 2016. Su Instagram le due figlie Virginia e Ludovica hanno pubblicato un post in cui attaccano la scelta della società di non rinnovare il contratto al padre.

sebino nela maradona

Questo il messaggio della figlia più piccola: “In pochissimi hanno dato la vita e hanno amato veramente questi colori come hai fatto tu per 12 stagioni consecutive in campo come fuori. Purtroppo qualcuno che del vero calcio giocato e dell’amore per la maglia non se ne intende affatto, ha voluto che tu oggi non ne facessi più parte. Del vero calcio ormai è rimasto solo il ricordo che ha fatto innamorare e sognare i tuoi tifosi. Sempre veri. Ad maiora papo!”. Poi rispondendo ad alcuni commenti di amici: “Nessun imprenditore o banchiere capirà mai il valore e l’appartenenza della maglia”.

