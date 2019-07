27 lug 2019 13:15

PALOMBELLA AZZURRA: IL "SETTEBELLO" E' MONDIALE! RIFACCIAMOCI GLI OCCHI CON QUEI MANZI DELLA PALLANUOTO CHE MATANO LA SPAGNA E CONQUISTANO PER LA 4° VOLTA L’ORO IRIDATO - CONTINUA L’EPOPEA DELLA SQUADRA AZZURRA PIU’ VINCENTE TRA GLI SPORT OLIMPICI CHE BATTE ANCORA IN FINALE GLI SPAGNOLI DOPO IL TRIONFO DA ROMANZO AI GIOCHI DI BARCELLONA ’92 – MALAGO’ IN ESTASI: “SETTEBELLO SPAZIALE: UN GRUPPO FANTASTICO GUIDATO DA SANDRO CAMPAGNA, TRA I PIU’ GRANDI DI SEMPRE” - VIDEO