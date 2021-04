DUBAI - MODELLE NUDE SUL BALCONE

(ANSA) - Una decina di donne che posano completamente nude sul balcone di un grattacielo di Dubai sono state filmate in un video che in breve tempo ha fatto il giro del mondo sul web, e ha fatto anche scattare una serie di arresti. Il filmato è stato girato sabato in pieno giorno, e inquadra il balcone di un edificio del quartiere elegante di Marina, creando shock nelle autorità di un emirato che, pur avendo leggi molto liberali sotto molti aspetti rispetto ad altri Paesi del Golfo, proibisce di bere alcol in pubblico senza un apposito permesso o di baciarsi pubblicamente e di condividere contenuti pornografici: tutti reati contro la pubblica decenza passibili di detenzione.

Delle persone arrestate, si legge su Sky News, non si conoscono né le identità né le nazionalità e neanche il numero preciso. Ma si sa che dovranno rispondere del reato di "dissolutezza", per il quale si rischia fino a sei mesi di carcere e multe di un migliaio di euro.