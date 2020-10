PAOLO ZILIANI VS FABIO CARESSA: “VEDENDO IL CLUB DI CARESSA, GLI ABBONATI SKYSPORT PAGANO LA TV PERCHÈ NESSUNO DICA NIENTE DI SCONVENIENTE SULLA JUVENTUS: NÈ IN TELECRONACA, NÈ IN SEDE DI COMMENTO. VISTE LE DISDETTE A PIOGGIA, AUGURI E FIGLI MASCHI. SE UN GIORNO GLI UTENTI DI FACESSERO UNA CLASS ACTION PER FARSI RIDARE I SOLDI DEGLI ABBONAMENTI, SAREBBE IL MINIMO…”

A mezzanotte suonata #Caressa introduce finalmente l'argomento Juventus. Come? "Parleremo di Portanova. Fino a ieri non lo conosceva nessuno, oggi invece tutti parlano di lui". Dopo Crotone, in effetti, altri temi da toccare in casa Juve non ci sono.

In pratica: vedendo il Club di #Caressa, gli abbonati #SkySport pagano la tv perchè nessuno dica niente di sconveniente sulla Juventus: nè in telecronaca, nè in sede di commento. Viste le disdette a pioggia, auguri e figli maschi.

Questa poi è bella: siccome a Crotone sono successe solo cose belle per la Juve, #Caressa mostra la tabella dell'età media (più bassa rispetto a quella di un anno fa) dell'ultima squadra schierata. "Abbiamo solo tolto Buffon (42 anni, n.d.r.)", specifica. Roba che nemmeno Silvan.

Concludendo: peccato aver dato così poco spazio, e a notte fonda, alla discussione sulla Juventus. Visto che a Crotone c'erano state solo note positive, da Portanova alla squadra baby alle grandi manovre in corso del Maestro, #Caressa poteva regalarci altri fuochi d'artificio

E niente, al Club di #Caressa hanno scelto di parlare di quant’è bravo Portanova. Mettiamola così: se un giorno gli utenti di #Sky facessero una class action per farsi ridare i soldi degli abbonamenti, sarebbe il minimo.

IL SENSO DELLA NOTIZIA DI #CARESSA.

Dopo Crotone-Juventus 1-1 (Bonucci disastroso, Pirlo nel pallone, Chiesa espulso e imbarazzante, Dybala che litiga con Paratici) ha scelto di parlare di quant’è stato bravo Portanova. Ma non per scherzo, per davvero.