Nonostante un 2020 in cui gli sportivi più importanti al mondo hanno lavorato con uno stipendio ridotto e giocato in stadi vuoti o isolati in bolle appositamente create, per contrastare una pandemia che ha comportato perdite miliardarie agli sport professionistici, tuttavia per i migliori in assoluto non poteva andare meglio, almeno dal punto di vista finanziario.

Non è un caso, infatti, se i dieci sportivi più pagati al mondo hanno messo a segno un guadagno lordo, ante imposte, di 1,05 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, il 28% in più rispetto a quanto registrato lo scorso anno. Si tratta, quindi, di pochi milioni di dollari in meno rispetto al record di 1,06 miliardi di dollari stabilito nel 2018. Anno in cui il pugile Floyd Mayweather ha guadagnato 285 milioni di dollari, dovuti quasi del tutto al match del 2017 contro Conor McGregor, trasmesso in pay-per-view.

Proprio McGregor, tra l’altro, grazie alla sua fama nelle arti marziali miste ha costruito un impero economico al di fuori dell’Ottagono dell’UFC e ha conquistato la vetta della classifica.

Guadagnando, negli ultimi 12 mesi, 180 milioni di dollari. Di questi, la maggior parte, ossia 150 milioni, provengono dalla recente vendita della sua quota di maggioranza nel marchio di whisky Proper No. Twelve a Proximo Spirits.

Oltre a essere la sua seconda apparizione nella top ten (dopo la quarta posizione ottenuta con 99 milioni di dollari nel 2018 grazie alla sfida con Mayweather), è la prima volta in assoluto che il 32enne conquista la prima posizione della classifica degli sportivi più pagati al mondo.

Inoltre, è abbastanza chiaro che McGregor vuole investire i suoi soldi anche al di fuori dell’alcol: negli ultimi tweet ha infatti annunciato l’idea, inverosimile, di acquistare il Manchester United, ossia la squadra più preziosa della Premier League.

Aggiungendo gli introiti dovuti alle sue sponsorizzazioni, McGregor ha guadagnato 158 milioni di dollari al di fuori della sua carriera di lottatore negli ultimi 12 mesi. Diventando il terzo atleta, dopo Roger Federer e Tiger Woods, a guadagnare più di 70 milioni di dollari fuori dal campo in un solo anno, mentre continuava a gareggiare.

Quest’anno, anche altre tre superstar hanno superato i 100 milioni di dollari di guadagni totali: le stelle del calcio Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e il quarterback della Nfl, Dak Prescott. Messi, il cui braccio di ferro estivo con il Barcellona ha svelato il disastroso stato finanziario del club e il valore del suo contratto, 674 milioni di dollari, ha guadagnato 130 milioni di dollari. Cifra che ha stabilito un nuovo record per un calciatore.

Prescott, invece, con 107,5 milioni di dollari, ha battuto il record per i giocatori della Nlf, grazie soprattutto ai 66 milioni di dollari di bonus per la firma con i Dallas Cowboys. In precedenza, solo cinque atleti hanno guadagnato più di 100 milioni di dollari in un anno: Federer, Mayweather, Neymar, Manny Pacquiao e Woods. E, quando è successo, erano in tre contemporaneamente ad aver superato questa cifra. Come nel 2018, 2019 e 2020.

I 10 sportivi più pagati al mondo

CONOR MCGREGOR

Età: 32

Paese: Irlanda

Sport: MMA

Guadagni fuori dal campo: $158 milioni

Guadagni dal campo: $22 milioni

Guadagni totali: $180 milioni

LIONEL MESSI

Età: 33

Paese: Argentina

Sport: Calcio

Guadagni fuori dal campo: $33 milioni

Guadagni dal campo: $97 milioni

Guadagni totali: $130 milioni

CRISTIANO RONALDO

Età: 36

Paese: Portogallo

Sport: Calcio

Guadagni fuori dal campo: $50 milioni

Guadagni dal campo: $70 milioni

Guadagni totali: $120 milioni

DAK PRESCOTT

Età: 27

Paese: Usa

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $10 milioni

Guadagni dal campo: $97, milioni

Guadagni totali: $107,5 milioni

LEBRON JAMES

Età: 36

Paese: Usa

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $65 milioni

Guadagni dal campo: $31,5 milioni

Guadagni totali: $96,5 milioni

NEYMAR

Età: 29

Paese: Brasile

Sport: Calcio

Guadagni fuori dal campo: $19 milioni

Guadagni dal campo: $76 milioni

Guadagni totali: $95 milioni

ROGER FEDERER

Età: 39

Paese: Svizzera

Sport: Tennis

Guadagni fuori dal campo: $90 milioni

Guadagni dal campo: $0.03 milioni

Guadagni totali: $90 milioni

LEWIS HAMILTON

Età: 36

Paese: Regno Unito

Sport: Formula 1

Guadagni fuori dal campo: $12 milioni

Guadagni dal campo: $70 milioni

Guadagni totali: $82 milioni

TOM BRADY

Età: 43

Paese: Usa

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $31 milioni

Guadagni dal campo: $45 milioni

Guadagni totali: $76 milioni

KEVIN DURANT

Età: 32

Paese: Usa

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $44 milioni

Guadagni dal campo: $31 milioni

Guadagni totali: $75 milioni

