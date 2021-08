19 ago 2021 18:04

PARIGI, AU REVOIR! – BOMBA DALLA SPAGNA: KYLIAN MBAPPÈ AVREBBE ACQUISTATO UNA CASA A MADRID – L’ATTACCANTE FRANCESE È UN OBIETTIVO DEL REAL MADRID E NON SAREBBE INTENZIONATO A RINNOVARE IL SUO CONTRATTO CON IL PSG IN SCADENZA NEL 2022 - I PARIGINI POTREBBERO VENDERLO QUEST’ESTATE PER NON PERDERLO A ZERO (SI PARLA DI UN’OFFERTA DA 120 MILIONI DI EURO DAI “BLANCOS”) – SE COSÌ FOSSE, TORNA IN BALLO L’IPOTESI DELL'ARRIVO DI CRISTIANO RONALDO AL PARIS SAINT-GERMAIN