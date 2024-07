PARIGI VAL BENE UNA… MEDAGLIA - I PREMI ASSEGNATI AGLI ATLETI CHE PARTECIPERANNO ALLE OLIMPIADI 2024 CONTENGONO DEI FRAMMENTI DELLA TORRE EIFFEL, RICAVATI DA PARTE MODIFICATE O RIMOSSE DEL MONUMENTO: UN PARTICOLARE CHE AUMENTA IL PREGIO DELLE MEDAGLIE, ANCHE SE SUL PIANO SIMBOLICO - IL VALORE "REALE" DEI CIMELI, È PIÙ BASSO DI QUANTO SI PENSI, ANCHE PERCHÉ LE MEDAGLIE D'ORO CONTENGONO SOLO UNA PICCOLA PERCENTUALE DEL METALLO PREZIOSO, MENTRE IL RESTO È COMPOSTO DA…

Estratto dell'articolo di Gregorio Spigno per www.gazzetta.it

Quanto vale una medaglia olimpica? Dipende. Per un atleta ha un valore inestimabile, per un collezionista il valore può non essere inestimabile ma comunque elevatissimo, ma nel tecnico, le medaglie hanno un valore molto, molto preciso. […] La grande novità per l'Olimpiade di Parigi riguarda... la Tour Eiffel.

Perché in ognuna delle 5.084 medaglie prodotte per Parigi è incredibilmente contenuto un frammento di Torre Eiffel. […] L'idea di inserire un pezzo di storia all'interno delle medaglie, quindi i 18 grammi di Tour Eiffel, nasce da LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), catena di beni di lusso premium partner dei Giochi. […] Ma come è possibile che per ognuna delle oltre 5.000 medaglie ci sia un "pezzo" di Tour Eiffel? Semplice: costruita tra il 1887 e il 1889, la torre simbolo di Parigi, nel tempo, ha subìto numerosi restauri. Parti modificate o rimosse, ma sempre conservate.

E, in questo caso, la Società di Gestione della Torre Eiffel ha dato il via libera per utilizzare alcune delle parti originali inutilizzate. […] Sul retro, invece, è raffigurata la Tour Eiffel da una prospettiva dal basso con le parole "Parigi" e l'annata "2024" e in Braille, sul bordo, la differenza di medaglie: un trattino per quella d'oro, due per quella d'argento e tre per quella di bronzo.

QUANTO VALGONO

Per quanto riguarda le medaglie d'oro, si parte con un'anomalia. Perché non sono... d'oro. O, meglio, non unicamente. Solo nelle Olimpiadi del 1904, 1908 e 1912 le medaglie venivano prodotte interamente in oro massiccio. Poi, il Comitato Olimpico Internazionale, in tempi più recenti ha dovuto imporre una sorta di minimo sindacale: almeno 6 grammi di oro puro per ciascuna medaglia. I restanti 523 grammi dei 529 totali sono argento, con una purezza minima del 92,5%.

[…] Quindi, per rivenderle fondendo i metalli, si incasserebbero "appena" 700€ in caso di medaglia d'oro. […] La medaglia d'argento varrebbe poco più di 400€, mentre quella di bronzo... 7 euro. È evidente come la lega composta da rame e zinco (o stagno) abbia un valore irrisorio sul mercato. […]

