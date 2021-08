PARIGI VAL BENE UN MESSI - L'EX NUMERO 10 DEL BARCELLONA È ATTERRATO IN FRANCIA PER LA FIRMA E LE VISITE MEDICHE CON IL PSG, CHE PER AVERLO SGANCERÀ 40 MILIONI LORDI ALL'ANNO. E PENSARE CHE ANCHE IN "LIGUE 1" VIGE IL TETTO SALARIALE DEL 70% RISPETTO AL FATTURATO, COME IN SPAGNA, MA UNA MORATORIA DI DUE ANNI PER I MANCATI INCASSI DA STADIO DOVUTI AL COVID HA FATTO SALTARE TUTTO - L'UEFA DAVANTI AGLI EMIRI DEL QATAR DORME, MA IL CLUB DEVE COMUNQUE VENDERE: IN PARTENZA ICARDI, CHE NON È TRA GLI AMICHETTI DI LEO... - VIDEO

1 - MESSI, DALLA FRANCIA: È FATTA CON IL PSG. LEO È A PARIGI, OGGI FIRMA E VISITE

Da www.gazzetta.it

È stata L'Equipe la prima tra le voci dei media francesi a rompere gli indugi: è fatta per Leo Messi al Psg. L'intesa tra giocatore e club è stata raggiunta, così si delineano i prossimi rapidissimi passi.

Il campione argentino lascia la Catalogna e inizia la sua nuova avventura a Parigi con la maglia del PSG e con la moglie e i tre figli al seguito

L'aereo dell'argentino è atterrato all'aeroporto parigino di Le Bourget - presidiato da ore dai tifosi - attorno alle 15,30. Subito dopo sono previste le visite mediche e la firma su un contratto da due anni più l'opzione per un terzo

Poi, già domani, probabilmente una conferenza stampa in grande stile al Parco dei Principi. Indizi a piene mani anche in un tweet del club che, pochi istanti fa ha pubblicato un video in cui si vedono - tra le altre cose - un aereo in arrivo e una bombilla, il contenitore con cui si sorseggia il mate, tipico infuso argentino.

IL VOLO

Attorno alle 13,30 Messi, accompagnato dalla famiglia, aveva raggiunto l’aeroporto El Prat di Barcellona, dove si è imbarcato per Parigi. Subito dopo il decollo e, a breve, dovrebbe raggiungere la capitale francese.

Dalla cabina del volo privato lo scatto social della moglie di Messi, Antonela Roccuzzo, che ha pubblicato un’immagine dei due con la didascalia: "Verso una nuova avventura, tutti insieme i 5", in riferimento alla coppia e ai tre figli.

VIA DAL CAMP NOU

E mentre Lionel Messi lascia Barcellona, diretto verso Parigi e il Psg, il club catalano ha rimosso dalle gigantografie attaccate lungo le pareti del Camp Nou la parte dove era raffigurato l'ormai ex numero 10 ed ex capitano. Messi, che era posizionato al centro fra Piqué e Griezmann, è stato «cancellato».

Prime conseguenze tangibili dell'addio di Messi dal Barcellona: l'immagine che lo ritraeva all'esterno del Camp Nou insieme agli altri campioni del club è stata rimossa.

MESSI SENIOR CONFERMA

È bastato un laconico "sì" a togliere gli ultimi dubbi. A pronunciarlo, in risposta a uno dei tanti cronisti in attesa all'aeroporto di El Prat a Barcellona che gli chiedeva se il figlio avrebbe effettivamente firmato col Psg, è stato Jorge Messi, il padre del campione argentino.

NEYMAR: "DI NUOVO INSIEME"

"Di nuovo insieme". In una story su Instagram Neymar, stella del Psg, annuncia l'imminente passaggio di Messi tra i parigini. L'attaccante brasiliano ha anche pubblicato alcune immagini di quando i due erano insieme ai tempi del Barcellona.

2 - MESSI-PSG I CONTI TORNANO, ARRIVA IL SÌ FINANZIARIO. E I FRANCESI DRIBBLANO LE SANZIONI…

Alessandro Grandesso per www.gazzetta.it

messi saluta i tifosi a parigi

Messi al Psg, si può fare. Anche dal punto di vista finanziario. Certo, con un po' di creatività e un po' di flessibilità, tra Lega e Uefa. Alla fine, però, grazie ai potenziali introiti indotti, i conti dovrebbero tornare, nonostante la zavorra in bilancio provocata dall'anno e mezzo di pandemia che ha mandato in tilt tutto il mondo del calcio.

Secondo L'Equipe, quindi, Messi è un investimento sostenibile e il Psg dovrebbe sfuggire anche alle sanzioni del fair-play finanziario cui è stato sottoposto in passato.

IL TETTO

Anche nella Ligue 1, tra l'altro, vige come in Liga il tetto del 70% per la massa salariale, rispetto al fatturato. Se il Barcellona è dovuto formalmente sottomettersi al vincolo, in Francia lo scorso dicembre, davanti al crollo degli incassi per via degli stadi chiusi e la fuga degli sponsor, è stata approvata una moratoria di un paio d'anni.

leo messi in lacrime per l addio al barcellona

Così, il club dell'emiro del Qatar ha le mani libere per gestire il monte ingaggi destinato ad aumentare di 40 milioni lordi: lo stipendio stimato per il biennale di Messi.

LA TOLLERANZA

Sul fronte dell'Uefa, si prevede una maggiore tolleranza. I controllori del fair-play finanziario hanno già punito in passato il Psg, obbligandolo non solo a smantellare gli sponsor legati al Qatar, ormai presenti in quota marginale, ma anche con multe e limiti alle spese di mercato.

leo messi lascia il barcellona 4

Il club parigino ha saputo rigenerarsi, non solo emancipandosi dai diritti tv (scesi al 28%), ma ristrutturando il parco sponsor grazie all'espansione della visibilità del marchio a livello internazionale.

GLI INCASSI

L'arrivo di Messi, secondo le prime stime, dovrebbe quindi dopare ulteriormente i conti, con un aumento stimato al 20% degli incassi commerciali. Sufficiente per rimanere dentro i paletti del fair-play finanziario comunque reso più flessibile, ricorda il quotidiano sportivo, “dando più tempo per quantificare e spiegare le perdite non previste di incassi, e per spalmare su un periodo più lungo le ripercussioni negative della pandemia”.

Il Psg dovrà però pianificare una serie di cessioni per limitare le perdite stimate a 200 milioni, secondo il budget depositato in Lega. Si auspicano vendite per almeno 150 milioni. Mbappé è considerato incedibile. Il primo della lista così è Icardi, che non fa parte del giro di amicizie di Messi.

