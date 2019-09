PARLAMI DI TE, BELLA “SIGNORA” - SCONCERTI: "LA JUVE HA GIOCATO UN SECONDO TEMPO DI GRANDE CALCIO, SI È VISTA A TRATTI PERFINO LA MANO DI SARRI, MA C'È UN VUOTO NEL CUORE DELLA DIFESA DELLA JUVE, SUI PALLONI CHE ERANO DI CHIELLINI, NON SEMPRE DE LIGT ESISTE" – SULL’ATALANTA: "CAPITANO NOTTI COSÌ, RESTI FUORI PARTITA SENZA RENDERTENE CONTO..." - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

La prima parola è per l' Atalanta. Capitano notti così, sono capitate a tutti, quando giochi un calcio che non pensi e resti fuori partita senza rendertene conto. Sei ingenuo, sei sbagliato, anche se giochi da vent' anni. Non c' è una ragione precisa, né la Dinamo Zagabria è così forte. I croati migliori sono tutti in giro per il mondo.

Quando oggi si sveglieranno i giocatori saranno ancora lì ad aspettare la partita, non crederanno di averla già giocata. Andiamo avanti, c' è spazio. Il resto è quasi tutto per la Juve e per un secondo tempo di grande calcio. Due squadre ancora imperfette che si sono improvvisamente scosse e si sono scambiate colpi quasi senza interruzione. A me la Juve è piaciuta, a tratti molto.

È stata raggiunta da un' azione da fermo a tempo ormai finito, ma ha tenuto il campo con durezza e qualità. Il migliore è stato Cuadrado, l' equilibratore in una squadra che tende a sbilanciarsi spesso. Ha giocato bene Pjanic, così così De Ligt, bene Bonucci, un po' troppo volante Szczesny, ha fatto una vera grande azione Ronaldo. Se è mancato qualcosa di profondo nella Juve di Madrid è stato il suo gesto artigiano, la sua solitudine di fuoriclasse.

Si è però vista a tratti perfino la mano di Sarri, la sua capacità di intervenire nella Juve di Allegri, la trasparenza con cui sta forse lentamente cambiandone i colori. Non è una Juve né bianca né nera, è nella sostanza un puro chiaroscuro di qualità altissima. La partita era vinta, ma l' avversario esisteva ancora. Sono stati due gol da fermo a restituire un equilibrio giusto solo per la forma e la lotta, non per la qualità del gioco. C' è un vuoto nel cuore della difesa della Juve, sui palloni che erano di Chiellini non sempre De Ligt esiste. E non può esserci nessun altro, non Danilo non Alex Sandro, non Bonucci.

È un cattivo risultato solo per l' emozione della rimonta, il gioco della Juve è stato sempre di livello europeo e a tratti simile nella velocità delle linee al buon Liverpool di Klopp. Nessuno fa miracoli in Champions, nessuno inventa più, è tutto troppo veloce, troppo fisico. Ma la Juve sembra cominciare ad avere un dialogo con il suo mister.

Credetemi: è un ottimo risultato.

