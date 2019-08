PARLAMI DI TE, VECCHIA SIGNORA – SARRI SI AFFIDA ALL’USATO SICURO E METTE 150 MILIONI IN PANCHINA: NESSUNO DEI NUOVI ACQUISTI TITOLARE NEL DEBUTTO IN CAMPIONATO - DE LIGT DELUSO: "PENSAVO DI GIOCARE. SONO ANCORA IN FASE DI AMBIENTAMENTO QUI IN ITALIA E DOVRÒ CONQUISTARMI IL POSTO” – PARATICI DEVE SBRIGARSI A PIAZZARE GLI ESUBERI, LA ROSA EXTRALARGE CREA PROBLEMI A SARRI…

GIANLUCA ODDENINO per la Stampa

Non è tutto oro quel che luccica, soprattutto quando resta in panchina a guardare gli altri giocare. La scelta di Maurizio Sarri di affidarsi alla vecchia guardia bianconera nel debutto di campionato ha avuto i suoi benefici, tre punti preziosi e tante certezze nei meccanismi di gioco, ma inevitabilmente ha prodotto il malumore dei nuovi juventini.

Nessuno di loro era titolare contro il Parma, offrendo così un curioso paradosso: chi era stato comprato per giocare si è ritrovato tra le riserve, mentre chi doveva essere ceduto è ripartito con un ruolo da protagonista. E così, in un colpo solo, il mercato della Juventus si è accomodato interamente a bordocampo, in quella che al Tardini era una vera e propria panchina d' oro con 150 milioni di euro (oneri inclusi) investiti e utilizzati per mezz' ora scarsa.

Sabato ha debuttato ufficialmente solo il centrocampista Rabiot, entrato dopo 63' al posto di Khedira, mentre De Ligt, Danilo e anche Demiral non si sono visti. «Avrei preferito giocare - così l' ex capitano dell' Ajax non ha nascosto la propria delusione ai giornalisti olandesi di "Ad" dopo la partita -: non ero riuscito a cogliere niente in anticipo dagli allenamenti, quindi non mi aspettavo di cominciare in panchina.

Ovviamente rispetto la decisione dell' allenatore e devo essere realistico: sono ancora in fase di ambientamento qui in Italia e dovrò conquistarmi il posto. I due che hanno giocato, Bonucci e Chiellini, sono stati considerati a lungo come la miglior coppia difensiva al mondo».

Solo Rabiot in campo De Ligt è costato 75 milioni di euro per il cartellino, più altri 10,5 di commissioni, e ha uno stipendio a doppia cifra. La sua assenza ha fatto rumore e non è escluso che il colpo più caro di questo mercato possa restare a guardare pure nell' attesissimo Juve-Napoli di sabato sera allo Stadium, visto che «squadra che vince non si cambia» resta una delle regole primarie del calcio.

A rischio c' è anche il terzino Danilo, prelevato dal Manchester City per 37 milioni di euro, mentre è più normale che l' ultimo arrivato Demiral (18 milioni spesi per comprare il difensore turco dal Sassuolo) debba ancora aspettare. A centrocampo, invece, Rabiot (parametro zero costato 10 milioni di bonus alla firma) si aspettava di essere titolare dopo il grande utilizzo nel pre-campionato, mentre Ramsey a Parma non c' era neanche perché indietro nella condizione fisica.

La gestione della rosa sarà la grande sfida di Sarri, che non ha mai nascosto la necessità di accorciare una squadra extralarge, mentre in quest' ultima settimana di mercato il ds Paratici dovrà fare gli straordinari per piazzare gli esuberi. Non solo Rugani, anche se la trattativa con la Roma si complica, ma anche e soprattutto Mandzukic e Dybala. Il passaggio del centravanti croato al Barcellona è a forte rischio, visto che la contropartita Miranda sta andando allo Schalke 04, mentre la Joya argentina da tempo si sente un separato in casa e il mancato utilizzo nella prima di Serie A è un ulteriore segnale di divorzio. Come e quando, però, è tutto da decifrare e il tempo sta scadendo.