IL PARMA PARLA ARABO? - LA SOCIETÀ VICINA A PASSARE NELLE MANI DI UNA SOCIETÀ QATARIOTA, CHE FA CAPO A HISHAM SALEH AL HAMAD AL MANA - VIA IL DS FAGGIANO E L’ALLENATORE D’AVERSA, POTREBBERO ARRIVARE MAZZARRI IN PANCHINA E FASSONE COME DIRIGENTE - IL PARMA DIVENTEREBBE IL SESTO CLUB DI SERIE A IN MANO A PROPRIETARI STRANIERI DOPO ROMA, FIORENTINA, INTER, MILAN E BOLOGNA. MA SAREBBE IL PRIMO CONTROLLATO DAGLI ARABI…