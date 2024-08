PARTENZA COL BOTTO PER KIMI ANTONELLI! - IL PILOTA BOLOGNESE DI SOLI 18 ANNI È STATO SCELTO DALLA MERCEDES PER SOSTITUIRE LEWIS HAMILTON, CHE DAL PROSSIMO ANNO CORRERA' CON LA FERRARI - IERI, DURANTE LE PROVE LIBERE DEL GRAN PREMIO DI MONZA, ANTONELLI SI È SCHIANTATO IN CURVA: HA PERSO IL CONTROLLO DELLA MONOPOSTO E HA SBATTUTO SULLE PROTEZIONI A BORDO PISTA... - VIDEO

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for ?#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8 — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

F1: ANTONELLI PILOTA UFFICIALE MERCEDES 2025 AL POSTO HAMILTON

(ANSA) - Ora è ufficiale: Kimi Antonelli sarà al volante della Mercedes a partire dal 2025. Il 18enne bolognese è stato il prescelto per sostituire Lewis Hamilton, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari. L'Italia torna ad avere un pilota titolare nel Mondiale di F1.

F1: UN ITALIANO TORNA NEL CIRCUS,ANTONELLI'UN SOGNO CHE S'AVVERA'

(ANSA) - "È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George (Russell, ndr) per il 2025. Arrivare in F1 è un sogno che coltivo fin da quando ero bambino". Queste le prime parole di Kimi Antonelli dopo l'annuncio della Mercedes che riporta in Formula 1 da pilota ufficiale un italiano dal 2021, ultima stagione di Antonio Giovinazzi alla Sauber Alfa Romeo.

"Voglio ringraziare il team per il sostegno che mi ha dato finora nella mia carriera e per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti - ha detto il driver emiliano - Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul miglioramento e sui migliori risultati possibili per la squadra.

Sono anche molto contento di diventare compagno di squadra di George. Ha seguito il programma junior del team proprio come me ed è una persona per la quale nutro un grande rispetto. È velocissimo, ha vinto più Gran Premi e mi ha già aiutato a migliorare come pilota. Non vedo l'ora di imparare da lui e di lavorare insieme per ottenere risultati in pista".

