3 ott 2022 11:34

LA PARTITA DELLA MORTE - SONO 125 LE VITTIME, E 320 I FERITI, DEGLI SCONTRI VIOLENTISSIMI DOPO LA PARTITA AREMA-PERSEBAYA IN INDONESIA - DOPO IL FISCHIO FINALE I TIFOSI FURIOSI PER LA SCONFITTA SI SONO RIVERSATI IN CAMPO E LA POLIZIA HA CARICATO CON FEROCIA - NEL PARAPIGLIA GENERALE IN MOLTI SI SONO RIVERSATI VERSO LE USCITE CREANDO UN'ECATOMBE - PIÙ DI UN TIFOSO, RACCONTA L'ALLENATORE DELLA SQUADRA DI CASA, È MORTO TRA LE BRACCIA DEI GIOCATORI - IL RISARCIMENTO AI FAMILIARI DELLE VITTIME: 670 EURO...