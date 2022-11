LA PARTITA DA "CUORE TORO" DI SONEGO: BATTE TIAFOE E REGALA IL PRIMO PUNTO ALL'ITALIA NEI QUARTI DI DAVIS – ADRIANO PANATTA BACCHETTA L’AMERICANO CHE INDOSSAVA LE CUFFIE DURANTE GLI INNI: "FOSSI STATO IL SUO CAPITANO GLI AVREI DATO UN CALCIO SUL SEDERE. SAI DOVE GLI AVREI MESSO LE CUFFIE? È UN MALEDUCATO". POI MUSETTI CEDE A FRITZ...

#Panatta su #Tiafoe che indossa le cuffie durante gli inni: "Fossi stato il suo capitano gli avrei dato un calcio sul sedere. Sai dove gli avrei messo le cuffie? È un maleducato". — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) November 24, 2022

Federica Cocchi per gazzetta.it

sonego

Lo aveva detto: "Mi aspetta una battaglia da cuore Toro", e così è stato. La partita della vita di Lorenzo Sonego vale il primo punto per l'Italia nella sfida contro gli Stati Uniti per un posto in semifinale. Sonny, richiamato in Nazionale in extremis dopo il forfeit delle due punte azzurre batte Frances Tiafoe al terzo match point in due set 6-3 7-6 con una prestazione berrettiniana al servizio e 17 ace con l'84% dei punti con la prima. Ora tocca a Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz per cercare il 2-0.

Sonego parte carico, è galvanizzato dalla chiamata in azzurro, per lui una grande occasione di riscatto dopo essere stato escluso dalla fase a gironi di Bologna. Il servizio funziona, nel primo set sono 7 gli ace del piemontese, ma si procede in parità con tentativi di strappo da una parte e dall'altra.

tiafoe

Alla fine però, è Lorenzo a riuscirci, con un break decisivo nel 6° game per il 4-2. Tiafoe ha una palla per il controbreak ma il piemontese, spinto da una panchina urlante, riesce a tenere il servizio e confermare il vantaggio andando a chiudere per il 5-2 e infine portandosi a casa il sey 6-3. I tifosi azzurri sono rumorosi, gli spagnoli orfani della squadra eliminata ieri sera, anche. Tiafoe che di solito cerca di portarsi il pubblico dalla sua parte e fare show, non reagisce.

BATTICUORE— Il secondo set è sempre molto equilibrato fino al 6° game, il più lungo della partita. Sonego deve salvarsi dal break e va tre volte ai vantaggi prima di sigillare il 3-3. Subito dopo ha una palla break ma non riesce a sfruttarla. Ci crede Sonny, che anche nel 9° game cerca di aggredire Tiafoe. Sale 0-30 ma il rivale reagisce e chiude per il 5-4. Sul 6-5 Usa è tachicardia: Subito sotto 0-15, Sonny raddrizza il punteggio sul 15-15. Ace numero 14 per il 30-15.

tiafoe

Errore di dritto, 30-30. Deve servire una seconda l'azzurro e Tiafoe ha un set point. Annullato con un servizio vincente. Ace numero 15, vantaggio Italia. Niente da fare, ancora vantaggi. Set point numero 2 per gli Usa. Annullato. Sonego si guadagna il tie break. Minibreak per Tiafoe che va a servire sul 2-1. Sale 3-1 ma c'è il contro minibreak dell'italiano. Si va 3-3. Sonego 4-3 poi minibreak per il 5-3 Italia. Lorenzo serve sul 5-4, 6-4 e match point col servizio. Tiafoe con una risposta vincente accorcia 6-5. E stavolta è lui a servire ed è ancora parità 6-6 e servizio Usa. Set point Usa con Sonego al servizio. Annullato, 7-7. Ace numero 17 e match point Italia. Ma al servizio c'è Tiafoe. Serve una seconda, chiude Sonego! 6-3 7-6.

panatta circolo treviso borg panatta sonego